中華男籃今晚客場強碰日本！林書緯首披國家隊戰袍 獲FIBA點名戰力關鍵

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

2027年世界盃籃球亞洲區資格賽火熱開打，台灣隊將於今（27）日晚間迎來小組賽首戰，強碰日本。國際籃球總會（FIBA）公布最新戰力分析，台灣男籃在整體評比中位居第五名，評價甚至高於南韓及擁有前NBA球員渡邊雄太的日本，成為外界眼中本屆資格賽的最大黑馬。同時，官方也點名首次披上國家隊戰袍的新北國王後衛林書緯，認為他將成為B組最受矚目的關鍵人物。

林書緯被FIBA選為B組最受矚目的關鍵人物。（圖／翻攝自新北國王臉書）

台灣、南韓、日本與中國同處B組，第一輪小組賽採主客場共6場賽制，每組前三名晉級下一輪。四隊皆在剛結束的亞洲盃征戰過，其中中國隊闖入金牌戰，最終不敵澳洲摘銀；台灣與南韓皆成功挺進八強；日本則止步於八強附加賽。FIBA直言，這四隊中最渴望晉級世界盃的，正是久未踏上世界舞台的中華隊，上一次參加世界盃已是1959年。

FIBA特別指出，台灣與日本之戰是B組最關鍵的一戰。文章分析，日本近年在國際賽累積不少強度，但台灣則在這兩年表現驚人，雙方交手結果將深刻影響整體晉級形勢。

在焦點球員方面，FIBA點名林書緯無疑是台灣本屆最大亮點。文章描述他是曾在NBA掀起「林來瘋」的林書豪弟弟，並盛讚他在台灣職籃長期表現穩定、攻守俱佳，一直是台灣最優秀的球員之一。官方認為，若林書緯能將其場上爆發力、組織能力帶到FIBA賽場，將替這支正快速崛起的球隊注入更多破壞性。

林書緯首次披上國家隊球衣，被FIBA形容是夢想成真的時刻，對於剛從職籃退役的哥哥林書豪而言，無疑也是另一種意義上的傳承。



除了新戰力受到矚目，FIBA也肯定台灣本屆陣容的穩定性。即便賀丹、賀博兄弟未入選，但隊長陳盈駿仍是球隊核心，被點名是本屆亞洲盃帶領台灣挺進八強的關鍵人物。官方強調，陳盈駿的穩定發揮將是台灣追逐晉級夢的重要根基。

值得注意的是，儘管台灣目前FIBA世界排名第67，在B組四隊中居於末位，但官方的戰力評比卻將台灣排在前段班，顯示先前國家隊在亞洲盃的亮眼表現已獲國際認可，也看出整體籃球實力的提升。

台灣隊今晚首戰日本，除了攸關晉級關鍵，更是檢驗新陣容實力的重要一役，勢必成為球迷全程關注的焦點。

