中華男籃公布16人名單 陳盈駿領軍出戰、林書緯首入選

林書緯首入選中華隊。

中華籃球協會於11月4日公布「2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽」對戰日本的國手名單，預定將於11月28日及12月1日出戰強敵日本隊。此次公告同步揭露24人培訓名單與最終16人國手陣容，並透露名單可能將因選手狀況再次更新。

根據中華籃協資料，24人名單包含陳盈駿、林庭謙、高錦瑋、林書緯、游艾喆、陳又瑋、林秉聖、阿巴西、關達祐、李家慷、盧峻翔、林信寬、葉惟捷、馬建豪、周桂羽、雷蒙恩、蔡宸綱、藍少甫、胡瓏貿、高柏鎧、謝宗融、譚傑龍、曾祥鈞以及阿提諾。

進一步篩選後的16人名單為陳盈駿、林庭謙、高錦瑋、林書緯、游艾喆、林秉聖、阿巴西、盧峻翔、馬建豪、周桂羽、雷蒙恩、胡瓏貿、高柏鎧、謝宗融、曾祥鈞與阿提諾。不過，名單中高錦瑋、林信寬、胡瓏貿與馬建豪已表明婉拒徵召，將不參與此次比賽。

籃協副秘書長張承中表示：「最終16人名單雖已於昨晚敲定，但考量部分選手不克出賽，加上歸化球員高柏鎧與阿提諾依FIBA制度僅能擇一出場，籃協最快將於今晚重新提出最新版本的24人與16人名單，並送交選訓會議審議。」

至於教練團方面，總教練仍由圖齊（GIANLUCA TUCCI）領軍，輔以經理楊勝凱、翻譯董晉嘉，以及教練團成員楊宜峰、楊哲宜、吳正杰。情蒐與體能、防護方面則分別由柯煥為、黃冠為、林得民與杜瑞煌擔任。

籃協也透過書面方式向各聯盟、球隊及球員徵詢意願，除已明確表示不參加的四位球員外，其他成員均表態願意出賽。教練團也將持續與球隊及球員溝通，期盼盡快完成最終參賽名單。

