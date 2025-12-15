中華耆幼關懷協會贈投縣復巴 許淑華回贈感謝狀

中華耆幼關懷協會至南投縣府捐贈一部復康巴士，由縣長許淑華代表接受。（記者蔡榮宗攝）

▲中華耆幼關懷協會至南投縣府捐贈一部復康巴士，由縣長許淑華代表接受。（記者蔡榮宗攝）

中華耆幼關懷協會昨（十五）日至南投縣府捐贈一部復康巴士，由該協會常務理事林家禾與秘書長郭業芳出席，縣長許淑華代表接受，並轉交給社團法人南投縣脊隨損傷者協會使用，許縣長回贈感謝狀，謝謝耆幼關懷協會的善心義舉，讓傷友們出門更方便，感受到社會的溫暖愛心。

南投縣脊隨損傷者協會理事長陳善修與常務理事林懷德亦到場回贈感謝狀，許縣長也在縣府社會及勞動局長林志忠陪同下，參觀了解新車性能，脊隨損傷者協會陳理事長也實際體驗輪椅上下車，對於新車輕便與安全性相當感謝。

廣告 廣告

縣長許淑華表示，很感謝中華耆幼關懷協會願意將愛心資源用在南投，縣府會妥善運用並撥配給縣府長照交通接送服務特約單位社團法人南投縣脊髓損傷者協會，委託辦理長照交通接送服務，提供行動不便身心障礙者及長輩，更良好的交通接送品質。

南投縣脊隨損傷者協會陳理事長表示，脊隨損傷者90%都是需坐輪椅，出門就醫復健都是需要復康巴士接送，確實有很大的交通接送需求，感謝縣府願意將新車撥配給協會來運用，協會一定會好好維護捐贈者給的資源。

縣府社會及勞動局表示，縣府目前已有二十部溫馨巴士，主要提供縣內身心障礙者及長者交通接送服務，除南投市配置四輛、草屯鎮及埔里鎮各配置三輛，餘鄉鎮各配置一輛。另外，縣府也配合中央長期照顧十年2.0計畫，針對縣內長輩及身心障礙者，開辦了專屬的長照交通接送服務，委託民間社福團體營運，共委託28個交通接送單位，截至一一四年十一月止計有一百八十一輛車。