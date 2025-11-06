中華職棒頒獎典禮 睽違30年移師高雄盛大舉辦
二○二五中華職棒大聯盟五日於高雄萬豪酒店舉行頒獎典禮，市長陳其邁蒞臨頒發年度「打者」個人獎項，並勉勵得獎選手；陳其邁市長感謝蔡其昌會長從開季辦桌誓師到頒獎典禮都選在高雄，無上光榮，帶領中華職棒不斷卓越與成長，內心十分感動，同時也感謝球員在每個季賽、每場比賽、每一顆球背後的辛勞努力。(見圖)
主辦單位今(六)日說明，二○二五中華職棒在澄清湖棒球場共舉辦六十五場例行賽、共吸引約四十九萬名觀眾，場均觀賽人數高達七千五百三十二人，突破歷年紀錄；職棒第六隊台鋼雄鷹棒球隊在四十八場主場賽事中，累計進場人數突破三十八萬，也創下歷史新高。
陳其邁表示，台鋼雄鷹棒球隊二○二五年球季五十九勝五十九敗，達成年度勝率五成的紀錄，在短短時間內就交出亮眼戰績，不僅展現強勁實力，更重新點燃南台灣的棒球熱潮；每一場在澄清湖的比賽，不只是球員的拚戰，更是高雄市民共同的驕傲。他特別感謝會長蔡其昌帶領的中華職棒聯盟、感謝台鋼雄鷹，讓高雄的棒球魂再次飛翔。
當日中華職棒頒獎典禮是睽違三十年後，再次移師南台灣舉辦，現場熱鬧非凡，有多名高雄出身的選手包含「金手套獎」台鋼雄鷹的吳念庭、後勁，以及許基宏、李凱威、陳傑憲等高雄選手；「年度最佳九人暨指定打擊」台鋼雄鷹的吳念庭、魔鷹，以及陳晨威、李凱威、張閔勛、許基宏等高雄選手；「救援王」及「年度最佳新人」台鋼雄鷹林詩翔、「打擊王」台鋼雄鷹吳念庭、「全壘打王」台鋼雄鷹魔鷹、「安打王及盜壘王」高雄選手李凱威、「年度最佳進步獎」李吳永勤等選手都是高雄的驕傲與榜樣。
出席來賓包含高市府副市長李懷仁、中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌、運動部政務次長黃啟煌、議員何權峰、邱俊憲、明台產物保險董事長矢持健一郎、以及台鋼雄鷹、樂天桃猿、味全龍、統一7-ELEVEn獅、橘子集團、台灣運彩、高雄萬豪酒店、台灣美津濃、柏文健康事業、樂點股份有限公司、家樂福、富邦育樂、中國信託育樂、緯來電視網、愛爾達、DAZN等球團企業代表共襄盛舉。
高市府運動發展局指出，為提升澄清湖棒球場觀賽品質及改善硬體設施設備，第一及第二階段共編列三億七千五百九十五萬元經費辦理澄清湖棒球場改善工程，並進行分階段施工，目前一、二期工程已全數完成；此外，澄清湖棒球場及週邊土地已完成高雄市都市計畫第一階段變更，以複合型永續運動休閒園區的願景，規劃球場採租賃營運併週邊土地公辦都更案招商，目前公告徵求實施者作業正在辦理中(公告期間一一四年九月十二日至一一五年二月廿五日)，預計未來將由都更實施者負責球場租借、維護營運並自負盈虧；園區整體將發展運動休閒健康樂齡產業，再造球場觀賽遊憩豐富性，並提供周邊民眾交通便利、安居休閒、生態人文兼備的宜居生活圈。
高市府將持續推動運動城市願景，從基層棒球扎根職業賽事推廣，讓更多年輕人投入棒球、愛上棒球；期待城市的每一個角落，都能再度掀起棒球風潮，讓高雄成為全台最熱血、最具活力的棒球城市。
更多活動資訊，請上運發局臉書查詢。
