中華航業人員訓練中心深耕乙級船員培育

▲中華航業人員訓練中心組長江宏榮。（圖：交通部航港局提供）。

交通部航港局表示，面對臺灣海運產業長期存在的船員人力缺口，建立穩定且具實務銜接力的人才培育體系，始終是產業發展的重要關鍵。財團法人中華航業人員訓練中心多年來持續深耕船員訓練工作，透過制度化、系統化的規劃，逐步形塑具成效的乙級船員培育模式，成為國內航運人力的重要後盾。

財團法人中華航業人員訓練中心訓練組組長江宏榮，長期投入船員訓練與課程規劃工作，結合其海事實務與教育經驗，與團隊共同推動乙級船員訓練制度的完善與深化。相關訓練內容涵蓋招生甄選、課程設計、紀律管理、履歷輔導、模擬面試及航商媒合等環節，逐步建立從訓練到就業的「一條龍式」培育流程，有效縮短學用落差。

截至第九十六期，江宏榮已協助完成八十九班、一千七百二十三名乙級船員訓練，是全國培訓量最大、就業媒合成效最好的乙級船員訓練計畫之一。結訓學員投入航運產業的比例長期穩定達九成，成為台灣航運產業的新生力量來源。

因應航運市場變化與人力需求波動，他也與航港局保持密切合作，依產業實際需求彈性開設公費訓練班次，並導入企業需求調查、學員在職回饋與即時溝通機制，持續調整課程內容與訓練方式，使乙級船員訓練不僅止於證照取得，更成為學員邁向海上職涯的重要橋梁。

從課堂講師到學員輔導，從學員的第一堂安全課到上船後的持續關懷，江宏榮的角色從未離開「讓台灣航海人才更好」的初心。二十餘年來，他見證學員迷惘、成長、上船、變成船舶上的專業幹部，也以自身的穩定力量，陪伴每一位新船員走向海洋。他的工作不在於被看見，而是在讓更多人看見海上的未來。他為台灣船員點亮的每一盞燈，如今已成為航運產業前行的重要光源。

航港局指出，隨著國內外航運需求持續成長，具備專業訓練與合格證照的船員人才，仍是支撐我國海運能量的重要基石。為鼓勵更多民眾投入船員職涯，該局持續推動「海員新星2.0」培育計畫，提供訓練補助與就業銜接資源，協助有志者順利踏入航運產業。

航港局為鼓勵更多民眾投入船員職涯，持續推動「海員新星 2.0」培育計畫，提供訓練補助與就業銜接資源，協助有志者順利踏入航運產業。歡迎對海上職涯有興趣民眾洽詢船員訓練機構辦理之乙級船員訓練班，瞭解訓練課程、報名資格及未來就業發展，以專業訓練作為航向海洋職涯的第一步。財團法人中華航業人員訓練中心（02-2492-2118分機21）、台北海洋科技大學（02-2810-9999分機2626莊先生）