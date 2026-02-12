中華航空、阿聯酋航空 過年航班推限定餐點
[NOWnews今日新聞] 為迎接新春佳節，中華航空、阿聯酋航空在過年期間紛紛推出機上節慶餐點，要把濃厚的新年氣息與祝福延伸到空中。中華航空推出帶有傳統寓意的紅龜粿、橙皮豆沙點心、焦糖核果酥等；阿聯酋航空則在貴賓室以及航程中提供亞洲風味料理跟餐後年節甜點。
中華航空在2月16日至2月18日期間，從台灣出發航班的旅客都可在機上品嘗年節限定甜品。今年以「瑞彩紅龜，福運綿延」的傳統文化祝賀為靈感，推出象徵福壽圓滿的紅龜粿，以及寓意「柿柿如意 大吉大利」的橙皮豆沙點心，還有「BAC」新年限定包裝焦糖核果酥，搭配「五桐號」聯名金元寶鳳梨酥與蜂蜜小熊蛋糕，陪伴旅人穿梭於馬不停蹄的行程之際，也能感受新年的喜悅福氣。
在商務艙，華航推出全新迎賓冷壓果汁「紅粉佳人」以檸檬風味揉合蜂蜜的淡雅荔枝果香，粉嫩的紅龍果汁色澤，呼應春日綻放與情人節的甜蜜畫面。另，華航也引進美式精品咖啡「Peet’s Coffee」，全航線商務艙與豪華經濟艙旅客，都能在飛行中品嘗。
長程航線SkyLounge最新登場的「乖乖」聯名為金黃色五香口味，包裝點綴雲朵與飛機圖案，意在祝福事業和旅途皆能一路順行高飛。另，今年起全航線、全艙等開始供應「金牌台灣啤酒」，罐身設計巧妙結合小籠包等在地代表性美食、文化建築和茄芷袋元素。此外，長程線豪華商務艙更與具三十年歷史的經典品牌「台灣塩酥雞」合作，歷經多次配方與製程調整，成功復刻熟悉的家鄉味。
阿聯酋航空在2月17日至19日自杜拜出發的頭等艙與商務艙旅客，可在杜拜國際機場的阿聯酋航空貴賓休息室，品嚐一系列新春限定佳餚，包括鮮蝦蔬菜元寶、蝦仁干貝腸粉、XO醬香煎智利鱸魚佐青江菜，及抹茶冰淇淋等多款亞洲風味料理，為農曆春節揭開暖心序幕。
此外，自2月16至2月20日，搭乘阿聯酋航空從杜拜飛往台北的旅客，可四萬英呎高空享用新春限定甜點、感受濃厚的年節氣氛。頭等艙及商務艙旅客可於餐後品味荔枝玫瑰慕斯蛋糕；經濟艙旅客則可享用芋頭椰奶西米露，佐以蜜漬水果與紅豆。
阿聯酋航空不斷提升機上及地面服務，並將世界各地的傳統文化與節慶特色融入旅遊體驗中，為全球旅客打造難忘旅程。自台灣出發的旅客可搭乘每日兩班往返台北–杜拜的直飛航班，經由杜拜樞紐轉機，無縫前往全球超過150個城市。
