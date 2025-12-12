中華航空66週年祭全航線88折起 還可抽商務艙機票

（中央社記者黃巧雯台北12日電）為歡慶66週年，中華航空今天宣布，即日起至18日推出飛行樂園週年慶活動，全航線機票88折起，活動期間購票並登錄可參加抽獎，有機會獲得全球不限航點商務艙來回機票。

華航發布新聞稿表示，活動期間將在官網釋出每日指定航線的限量優惠票價，直飛日本與東南亞熱門航點不到萬元。

華航舉例，像是台北－宿霧來回未稅價新台幣4166元起、台北－曼谷4366元起、台北－新加坡5566元起、台北－高松/廣島/熊本/鹿兒島6666元起、台北–大阪8866元起等。

歐美航線部分，華航表示，台北－安大略未稅價1萬6766元起、台北－西雅圖1萬7466元起，而台北－倫敦2萬1666元起。

華航指出，活動期間購票並登錄的旅客，可參加抽獎，有機會獲得全球不限航點商務艙來回機票，總價值超過百萬元的豪禮。

此外，越捷航空今天也推出百萬張零元機票，單日祭出高達100%機票折扣，預訂Eco經濟艙機票並輸入優惠碼 「THANKS」，即可享有票價（不含稅金與附加費）全額折抵，優惠適用於2026年1月5日至12月31日 （各航線適用、不適用日期有所差異，詳情請見官網） 期間出發的航班。

為響應政府普發現金一萬元政策，華信航空表示，12月推出「2025萬元放大術」折扣碼活動，每逢週五上午9時至晚間11時59分推出不同主題航線折扣碼，包括金門、澎湖、花蓮、台東等國內航線，旅客每週五可至華信航空APP搶購機票特惠價。（編輯：林恕暉）1141212