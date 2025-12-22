中華航運學會理監事會通過113學年王洸獎學金發放14萬9千元
▲中華航運學會「第二十一屆第六次理、監事聯席會議」由理事長呂錦山（中）主持、監事會召集人張淑滿（右）、祕書長林上閔（左）。（記者周家仰攝）
中華航運學會本（十二）月十九日晚上召開「第二十一屆第六次理、監事聯席會議」，由理事長呂錦山主持，會中通過通過「一一三學年王洸獎學金」，發放總獎學金額為十四萬九千元。
談到全球航運市場整體概況，呂理事長致詞時表示，近年全球航運市場呈現高度波動與結構性調整局面。疫情後供應鏈重組尚未完全定型，加上地緣政治、能源轉型與貿易政策不確定性，使航運產業正逐步由短期景氣循環，轉向中長期結構重塑的關鍵階段；而貨櫃與散裝市場趨勢，在貨櫃航運方面，新造船交付高峰即將到來，新增運力規模相當可觀。短期內航商仍可透過聯盟協調、航線調整與減班因應，但中長期而言，運力是否形成結構性過剩，將是影響產業獲利與競爭格局重要變數。
呂理事長也提到，對航運產業影響深遠的關鍵趨勢，便是人工智慧（AI）與自主航行船舶快速發展。目前國際間著重於此課題與方向：
一，AI正深度導入航運營運管理，包含航線最佳化、燃料效率管理、預測性維修、船隊調度與風險預警，大幅提升營運效率，並降低不確定性。
第二，自主航行船舶正由實驗走向商用驗證階段，雖然全面無人化仍需時間，但在港區作業、短程航線與輔助駕駛系統方面，已逐步實現。
第三，智慧船舶與智慧港口相互連結，使航運不再只是單一船舶技術問題，而是涵蓋通訊、資料平台、法規、保險與責任歸屬的整體系統工程。意味未來航運產業對人才需求，將不再侷限於傳統航海與輪機專業，而是高度需跨域整合能力，結合航運專業、AI、資料科學與系統治理。
呂理事長並分享，他與海洋大學副校長李明安參與「海港城市新視界︱新基隆教育與產業永續發展計畫：大基隆人才培育運作機制暨大學鏈結前瞻產業之研究」之心得，總結來說，從全球市場趨勢、AI與自主航行技術，到地方人才培育實踐，可看到未來航運產業競爭關鍵，將不只是船舶與資本，而是制度設計、科技應用與人才培育的整合能力。航運學會未來可持續扮演的角色：一、前瞻知識與政策整合者；二、產官學跨域對話的平台；三、智慧航運與永續人才培育的推動者。
此次中華航運學會理監事會通過，王洸獎學金一共八所大學，十五個系所申請，共受理十九人，大學部分，每人頒發獎學金八千元；海大附屬基隆海事高中每人頒發五千元，總獎學金為新台幣十四萬九千元，預計於年底前頒發完畢。包括國立臺灣海洋大學輪機系、航管系、商船系、運輸系，共四名；國立高雄科技大學輪機工程系、航運技術系，共二名；台北海洋科技大學輪機工程系、航運系，共二名；長榮大學航運管理學系共二名、國立澎湖科技大學航運管理系共二名；國立陽明交通大學運輸與物流管理學系共二名；國立成功大學交通管理科學系，共二名；逢甲大學運輸與物流學系共二名；海大附屬基隆海事高級中學輪機科，共一名。
中華航運學會理監事會並通過黃昱凱等六名新會員入會案。
其他人也在看
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 15
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 102
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 11
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 10 小時前 ・ 7
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 50
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 310
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 280
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來
出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 29
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 62
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 6 小時前 ・ 1
陳仙梅減齡演出挨轟 花十多萬醫美維修
八點檔女星陳仙梅今（22日）現身民視《豆腐媽媽》記者會，50歲的她演媽多年，這次在新戲要叫自己小兩歲的演員潘奕如「媽媽」，不諱言演員名單出來後在網路上被攻擊，「說我塞了多少錢，剛開始真的沒辦法接受。」她為此花了十多萬醫美並且積極瘦身，無奈說：「我盡力了！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 6
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 155
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 145
隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險
台北市日前發生重大治安事件。在下班尖峰時段，人潮最密集的北車周邊與中山站誠品南西商圈，先後傳出煙霧彈攻擊及無差別殺人案件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會震驚。警方全面調查中，相關單位也緊急加強公共場所安全戒備。 隨機傷人事件 從公共衛生看懂8個關鍵 對此，重症醫師黃軒指出，當前全球反覆出現「隨機傷人事件」，若以公共衞生觀看，這類事件的反覆出現，本身就代表它不是偶然！他進一步表示，隨機傷人事件，表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗。而所有「看起來突然的悲劇」，其實早就在我們集體忽略的地方，慢慢醞釀。 1、這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。公共衛生的定義很清楚：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外。」 2、事件發生前，風險其實早就存在回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態。問題不在於「沒徵兆」，而在於徵兆從未被系統接住。 ．持續性的心理壓力．社會孤立與邊緣化．強烈的失敗感、被剝奪感．想求助，卻不知道怎麼常春月刊 ・ 10 小時前 ・ 45
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 7
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2