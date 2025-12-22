中華航運學會理監事會通過113學年王洸獎學金發放14萬9千元

中華航運學會「第二十一屆第六次理、監事聯席會議」由理事長呂錦山（中）主持、監事會召集人張淑滿（右）、祕書長林上閔（左）。（記者周家仰攝）

中華航運學會本（十二）月十九日晚上召開「第二十一屆第六次理、監事聯席會議」，由理事長呂錦山主持，會中通過通過「一一三學年王洸獎學金」，發放總獎學金額為十四萬九千元。

談到全球航運市場整體概況，呂理事長致詞時表示，近年全球航運市場呈現高度波動與結構性調整局面。疫情後供應鏈重組尚未完全定型，加上地緣政治、能源轉型與貿易政策不確定性，使航運產業正逐步由短期景氣循環，轉向中長期結構重塑的關鍵階段；而貨櫃與散裝市場趨勢，在貨櫃航運方面，新造船交付高峰即將到來，新增運力規模相當可觀。短期內航商仍可透過聯盟協調、航線調整與減班因應，但中長期而言，運力是否形成結構性過剩，將是影響產業獲利與競爭格局重要變數。

呂理事長也提到，對航運產業影響深遠的關鍵趨勢，便是人工智慧（AI）與自主航行船舶快速發展。目前國際間著重於此課題與方向：

一，AI正深度導入航運營運管理，包含航線最佳化、燃料效率管理、預測性維修、船隊調度與風險預警，大幅提升營運效率，並降低不確定性。

第二，自主航行船舶正由實驗走向商用驗證階段，雖然全面無人化仍需時間，但在港區作業、短程航線與輔助駕駛系統方面，已逐步實現。

第三，智慧船舶與智慧港口相互連結，使航運不再只是單一船舶技術問題，而是涵蓋通訊、資料平台、法規、保險與責任歸屬的整體系統工程。意味未來航運產業對人才需求，將不再侷限於傳統航海與輪機專業，而是高度需跨域整合能力，結合航運專業、AI、資料科學與系統治理。

呂理事長並分享，他與海洋大學副校長李明安參與「海港城市新視界︱新基隆教育與產業永續發展計畫：大基隆人才培育運作機制暨大學鏈結前瞻產業之研究」之心得，總結來說，從全球市場趨勢、AI與自主航行技術，到地方人才培育實踐，可看到未來航運產業競爭關鍵，將不只是船舶與資本，而是制度設計、科技應用與人才培育的整合能力。航運學會未來可持續扮演的角色：一、前瞻知識與政策整合者；二、產官學跨域對話的平台；三、智慧航運與永續人才培育的推動者。

此次中華航運學會理監事會通過，王洸獎學金一共八所大學，十五個系所申請，共受理十九人，大學部分，每人頒發獎學金八千元；海大附屬基隆海事高中每人頒發五千元，總獎學金為新台幣十四萬九千元，預計於年底前頒發完畢。包括國立臺灣海洋大學輪機系、航管系、商船系、運輸系，共四名；國立高雄科技大學輪機工程系、航運技術系，共二名；台北海洋科技大學輪機工程系、航運系，共二名；長榮大學航運管理學系共二名、國立澎湖科技大學航運管理系共二名；國立陽明交通大學運輸與物流管理學系共二名；國立成功大學交通管理科學系，共二名；逢甲大學運輸與物流學系共二名；海大附屬基隆海事高級中學輪機科，共一名。

中華航運學會理監事會並通過黃昱凱等六名新會員入會案。