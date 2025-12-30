中華蓮花雨佛學會2026新春「三王護佑」新年祈福大法會 尼泊爾聖地接福旺運

中華蓮花雨佛學會在2026新年之際，啟動【三王護佑・破劫迎新招財祈福大法會】。中華蓮花雨佛學會/提供

2026年為丙午馬年，依傳統民間與佛教典籍所載，正值被稱為「赤馬紅羊劫」的重要時序。為此，中華蓮花雨佛學會在2026新年之際啟動【三王護佑・破劫迎新招財祈福大法會】，以藏傳佛教中三尊威猛護法本尊——馬頭明王、財寶天王、格薩爾王為核心，透過嚴謹而莊嚴的法會儀軌，集結大眾願力，為個人、家庭與社會祈求轉厄為祥、迎向安定與豐盛的新一年。

中華蓮花雨佛學會指出，「赤馬紅羊劫」象徵的並非單一災難事件，而是戰亂、病疫、經濟失序與人心浮動等多重壓力的集中顯現。佛教所談的「劫」，本質為共業成熟的結果，盼透過共願與正法修持轉化其走向。而此次「三王護佑・破劫迎新招財祈福大法會」共規劃三場重要法會，循序引導信眾由淨化、轉化至圓滿。

殊勝聖地加持 尼泊爾波達佛塔・多波寺修法

恭迎主法上師入場，僧眾列隊隨行護持。中華蓮花雨佛學會/提供

其中，新年法會重要的一站，將在尼泊爾加德滿都的波達佛塔聖地——多波寺舉行。波達佛塔為世界知名的佛教聖地，被譽為「世界第一佛塔」，千百年來為無數成就者繞行修法之所，其所蘊含的加持力與傳承能量深厚殊勝。

多波寺長年為寧瑪巴重要修行與弘法中心，結合醫療、教育與慈善願行，持續以法會盈餘回饋當地弱勢，實踐佛教利他精神。於新春之際在此聖地修法，不僅象徵對新一年的慎重發願，更是將個人祈願融入全球眾生共善之中，具足深遠意義。

中華蓮花雨佛學會強調，面對劫運，佛法從不鼓吹逃避，而是引導眾生以清明之心承擔因緣、轉化未來。此次法會不僅是個人祈福，更是一場集體願行，期盼透過正法修持，為家庭、社會乃至整體環境累積穩定與善的力量。

「三王護佑・破劫迎新招財祈福大法會」三場法會

主法法師於壇城前行儀軌，獻哈達啟壇祈福。中華蓮花雨佛學會/提供

第一場將於2026年1月24日至25日在陽明山蓮花雨舉行普巴金剛除障大法會；第二場於2月17日至18日（大年初一、初二）在尼泊爾多波寺舉行聖地新春祈福法會；第三場則於2月28日在台大會議中心舉辦台灣接福旺運大法會，為新年祈福圓滿。

法會詳情與報名資訊請至官方網站： https://shop.yohofate.com/v2/official/SalePageCategory/564830

服務電話：（02）8161-3888