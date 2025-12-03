中華藝校深耕舞蹈藝術 成績斐然進軍全國賽
記者李靜音／高雄報導
中華藝術學校日前參加全國學生舞蹈比賽高雄市初賽，影劇科及影劇技術科首度挑戰高中職B團體甲組，以現代舞作品「共視體」勇奪特優成績，將代表高雄市進軍全國決賽。舞蹈科學生在個人組民俗舞、古典舞、現代舞中分獲特優、優等成績，同時有3位取得市代權，是全國個人組晉級最多人次的學校，展現他們在舞蹈藝術教育的深耕與發展。
影劇科與影劇技術科以現代舞「共視體」挑戰舞台，讓學生在共識與共視中理解「生活旋律」與「生命軌跡」，不僅生動呈現生活風貌，更蘊含豐富的教育意涵，深刻感受其自然底蘊與藝術價值。學生展現整齊度、默契與舞台張力，發揮團隊精神及創意並展現精湛的舞技，評審一致讚賞，最後以特優奪冠，成功取得全國賽門票。
舞蹈科已經18年在高中職A團體甲組民俗舞蟬聯冠軍，因此將直接晉級全國賽參賽。個人組則是在古典舞、現代舞獲得特優及4項優等，並有3位同學取得市代表權，是全國個人組晉級最多人次的學校，寫下亮眼紀錄，再創令人驕傲的成績。
舞蹈科主任李侑儀表示，為了因應更多有興趣、熱情卻無舞蹈基礎的孩子，因此將課程系統化，充實更多元的設備與器材，以及聘用嫻熟舞蹈教學的校友師資，讓學生從無到有、從熱情到專業，相信只要願意努力，每位孩子都能展現自己精湛的舞技與光芒。
影劇科主任張漢軒說，戲劇重視團隊合作與默契，舞蹈展現青春與活力，兩者結合能形成更完整的表演美學。影劇科與影劇技術科的課程學習，不限於表演藝術，更是積極推動舞蹈與多元體育等項目，讓學生能拓展跨領域學習與第二專長。
校長盧昰余認為，學生在訓練過程所培養的強韌毅力，以及團隊的合作精神與榮譽感，是學習生涯最重要的回憶。這份殊榮不僅是學生的努力付出，更是教師們的辛勤付出與專業指導，讓評審深刻感受該校對舞蹈的文化底蘊與藝術價值，更見學校長期深耕舞蹈藝術發展之成效。
