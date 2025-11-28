中華藝校秋季展演「藝極棒」 明日登場
中華藝校是教育部指定藝術群新課綱前導學校，每年都會匯聚學生作品辦理展演活動，學生則在感謝的秋收季節將自己努力的學習成果，分享給社區民眾、師長與家人朋友們；今年的秋季展演將在明(廿九)日於該校北校區登場，活動以「藝極棒」為核心價值，匯集美術、工藝、動畫、影音、戲劇、舞蹈、音樂及附設雙語小學等學生靜態與動態的多元學習成果，對於喜歡藝術的民眾可以透過舞台表演、互動體驗或者親自參賽，一起共同來參與這場社區與藝術的嘉年華會，欣賞學生最「藝極棒」的學習成果。(見圖)
主辦單位今(廿八)日說明，美術科聚焦「競賽成果+課程深度+公眾互動」三大軸線，學生展現其技法掌握、媒材運用以及主題詮釋上的成熟度，透過高雄市美術比賽、全國學生美術比賽的得獎作品，呈現技法掌握、媒材運用以及主題詮釋上的成熟度；廣告技術科則以「敘事+形象+設計語彙」之面向，以插、漫畫與平面設計兩大領域為核心，在分鏡節奏、情緒鋪陳、人物形象塑造等，題材從校園紀實、奇幻敘事到議題關懷；時尚工藝科以「工藝本質+細節語言+跨媒材實作」為設計理念，展出學生在金屬工藝、生活木工、複合媒材創作與漆作裝潢等系統性的技術訓練與材料研究成果。
多媒體動畫科結合創意及兼具藝術與設計的未來發展性，以「青春E次元‧創映星河」為主題，在北校區有「角色貼圖設計、插漫畫、條漫畫、文創商品、多媒體AR、VR及數位AI動圖畫」等展覽，以及南校區藝術風景盒有Motion capture動態即時互動，學生將自創的IP品牌延伸出多元化的周邊創作，展現自我的商業行銷與拓展能力，展場另外有融入日式動漫元素，搭配cosplayer現場互動，為喜歡動漫文化的民眾帶來沉浸式的體驗。
影劇科以全國冠軍街舞隊伍的精湛實力，包括精彩再現、融合台灣在地與國際文化的教學展演、結合戲劇元素的流行舞蹈舞劇，以及深受觀眾喜愛的歌舞劇，期望以青春能量拉近與觀眾的距離；電影電視廣播組也將展出年度獲獎作品、幕後花絮、動態影像以及數十幅優秀攝影創作，以多面向的專業呈現記錄學習歷程。
音樂科將端出各類競賽獲獎同學的作品，如「二○二五縱谷HAKKA音樂節系列活動」-音樂創作比賽冠軍、亞洲盃音樂大賽、全國音樂大賽、勝利盃音樂大賽全國第一名所帶來一系列時下最火紅最夯之串燒歌曲；管弦樂團則以熱鬧的古典樂曲，將讓現場猶如演唱會般地充滿爆點。而為國中生量身打造的「天聲歌手94愛唱歌」活動，將會以聯演合作形式飆歌演唱抖音火紅歌曲「飛鳥和蟬」。
全國學生舞蹈比賽十八連霸特優第一名的舞蹈科，將「藝極棒」的主題化作「極致藝術、舞藝非凡」為活動核心，安排全國啦啦舞蹈第一名的彩球及爵士舞蹈，學生在彩球舞的動作俐落、精準、敏銳，及爵士充滿張力、延展性、和傳遞強烈的情感與氣氛，必能撼動觀眾；而迷人的國標舞、潮流展現的當代爵士街舞、與觀眾貼近的街頭藝人演出作品，都將呈現學生驚人的能量和魅力。舞蹈科強調「適性揚才」的教育精神，實施適性分組、多元選修、彈性學習、跨域選修等校訂課程，以培養學生的素養和發展潛能，因此相當注重學生個別差異，以多元且適切的教學模式和策略，讓學生不再存在著只有「唯一」，而是從「不同的舞蹈」之視角來發掘「自我」，進而讓學生學會探索自己，因此學生在各項多元舞風中跨域學習，所以他們成為各類獎項的常勝軍，而南部地區舞蹈班學校更是紛紛觀摩學習教學經驗。
附設雙語小學部的成果表現更是不遑多讓，以「自發、互動、共好」的核心價值為教學目標，並結合跨域課程實踐應用能力與學習國際視野及語言能力，他們準備英語讀者劇場比賽的劇目《The Mystery of the Missing Mango》，以流暢的英語口說與情感表達，細膩的肢體語言詮釋角色情緒，完整呈現從教室課堂變成了表演的舞台，分享劇本內所隱含的「自然與生命循環」知識。
此外，在豐富多元的「創客冒險基地」有西洋劍體驗、循跡軌道車、Mbot機器人相撲、機器人足球等多項體驗活動，大家可以利用機器人身上的工具來設計程式操控它，並且可以動動腦思考它們的機械設計、感測技術、控制邏輯，或者藉此機會培養自己的運算思維與決策能力，家長也可以帶著孩子們來感受自己的創造力與解決問題的能力！
盧校長表示，秋季展演的分享構思是將新課綱的試行經驗分享給其他學校，將學生學習的成效與更多的師生觀摩交流學習，期以讓教育部的新課綱政策能更加具體落實順利推動；另外學生在導覽分享作品時，可以更接近聽(觀)眾的想法與經驗，讓學習的空間從教室走出校外；在互動的過程中學習如何將課堂所學的內容更貼近自己所生活的這塊土地，進而培養「溝通互動、社會參與、自主行動」的生活素養能力。
國小部主任顧文華指出，華藝附小鼓勵學生勇於探索、保持學習熱情，並且致力於春秋季展演活動、國際教育旅行、AI學習計畫等，讓學生從生活美學出發，逐步培養生活智能，學習國際視野及語言能力，在多元的學習環境中培養個人的自信與創意。
這次秋季展演是以學生的學習為核心價值，鼓勵他們將辛勤努力的成果分享給更多人欣賞、聆聽、觀賞。校方強調，學校不只是一所藝術學校，更是一所承擔社會責任的學校，除了鼓勵學生分享自己的作品外，更要擴及「獨樂樂不如眾樂樂」的共享情境，歡迎民眾於明日親臨這所藝術校園，一起來分享學生的作品，共享這場藝術文化的嘉年華活動。
其他人也在看
台南全美老戲院《河鰻》11/29一夜限定 顏振發全新手繪海報亮相
台南全美戲院陪伴城市走過70年光影歲月，也是國際大導演李安少年時期電影夢的起點。老戲院門口立著李安的人形牌，像一道精神守護，提醒每個走進戲院的人：這裡承載著夢想與記憶。11月，全美迎來影迷矚目的文化時刻。金馬4項大獎作品《大濛》將於明（27）日全台同步上映，藝術電影《河鰻》則在29日推出「一夜限定復自由時報 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 2 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 7 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光
娛樂中心／李明融報導美國職棒（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在2024年賽季，完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，為了紀念這史詩級的紀錄，官方授權的球員卡商當年就推出「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒」，當中3張最稀有的大谷翔平1-OF-1（全球唯一）親筆簽名實物卡成為卡迷們的頭號目標，然而，其中一張竟被台灣YouTuber「拉西哥 LAC」抽到，昨（27）日上傳一支開箱影片，他的反應也曝光，卡友看到這張夢寐以求的神卡降臨台灣，直呼不可思議，預估這張價值達3000萬元新台幣。民視 ・ 5 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 45 分鐘前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 8 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 4 小時前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 8 小時前