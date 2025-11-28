中華藝校秋季展演「藝極棒」 明日登場

中華藝校是教育部指定藝術群新課綱前導學校，每年都會匯聚學生作品辦理展演活動，學生則在感謝的秋收季節將自己努力的學習成果，分享給社區民眾、師長與家人朋友們；今年的秋季展演將在明(廿九)日於該校北校區登場，活動以「藝極棒」為核心價值，匯集美術、工藝、動畫、影音、戲劇、舞蹈、音樂及附設雙語小學等學生靜態與動態的多元學習成果，對於喜歡藝術的民眾可以透過舞台表演、互動體驗或者親自參賽，一起共同來參與這場社區與藝術的嘉年華會，欣賞學生最「藝極棒」的學習成果。(見圖)

廣告 廣告

主辦單位今(廿八)日說明，美術科聚焦「競賽成果+課程深度+公眾互動」三大軸線，學生展現其技法掌握、媒材運用以及主題詮釋上的成熟度，透過高雄市美術比賽、全國學生美術比賽的得獎作品，呈現技法掌握、媒材運用以及主題詮釋上的成熟度；廣告技術科則以「敘事+形象+設計語彙」之面向，以插、漫畫與平面設計兩大領域為核心，在分鏡節奏、情緒鋪陳、人物形象塑造等，題材從校園紀實、奇幻敘事到議題關懷；時尚工藝科以「工藝本質+細節語言+跨媒材實作」為設計理念，展出學生在金屬工藝、生活木工、複合媒材創作與漆作裝潢等系統性的技術訓練與材料研究成果。

多媒體動畫科結合創意及兼具藝術與設計的未來發展性，以「青春E次元‧創映星河」為主題，在北校區有「角色貼圖設計、插漫畫、條漫畫、文創商品、多媒體AR、VR及數位AI動圖畫」等展覽，以及南校區藝術風景盒有Motion capture動態即時互動，學生將自創的IP品牌延伸出多元化的周邊創作，展現自我的商業行銷與拓展能力，展場另外有融入日式動漫元素，搭配cosplayer現場互動，為喜歡動漫文化的民眾帶來沉浸式的體驗。

影劇科以全國冠軍街舞隊伍的精湛實力，包括精彩再現、融合台灣在地與國際文化的教學展演、結合戲劇元素的流行舞蹈舞劇，以及深受觀眾喜愛的歌舞劇，期望以青春能量拉近與觀眾的距離；電影電視廣播組也將展出年度獲獎作品、幕後花絮、動態影像以及數十幅優秀攝影創作，以多面向的專業呈現記錄學習歷程。

音樂科將端出各類競賽獲獎同學的作品，如「二○二五縱谷HAKKA音樂節系列活動」-音樂創作比賽冠軍、亞洲盃音樂大賽、全國音樂大賽、勝利盃音樂大賽全國第一名所帶來一系列時下最火紅最夯之串燒歌曲；管弦樂團則以熱鬧的古典樂曲，將讓現場猶如演唱會般地充滿爆點。而為國中生量身打造的「天聲歌手94愛唱歌」活動，將會以聯演合作形式飆歌演唱抖音火紅歌曲「飛鳥和蟬」。

全國學生舞蹈比賽十八連霸特優第一名的舞蹈科，將「藝極棒」的主題化作「極致藝術、舞藝非凡」為活動核心，安排全國啦啦舞蹈第一名的彩球及爵士舞蹈，學生在彩球舞的動作俐落、精準、敏銳，及爵士充滿張力、延展性、和傳遞強烈的情感與氣氛，必能撼動觀眾；而迷人的國標舞、潮流展現的當代爵士街舞、與觀眾貼近的街頭藝人演出作品，都將呈現學生驚人的能量和魅力。舞蹈科強調「適性揚才」的教育精神，實施適性分組、多元選修、彈性學習、跨域選修等校訂課程，以培養學生的素養和發展潛能，因此相當注重學生個別差異，以多元且適切的教學模式和策略，讓學生不再存在著只有「唯一」，而是從「不同的舞蹈」之視角來發掘「自我」，進而讓學生學會探索自己，因此學生在各項多元舞風中跨域學習，所以他們成為各類獎項的常勝軍，而南部地區舞蹈班學校更是紛紛觀摩學習教學經驗。

附設雙語小學部的成果表現更是不遑多讓，以「自發、互動、共好」的核心價值為教學目標，並結合跨域課程實踐應用能力與學習國際視野及語言能力，他們準備英語讀者劇場比賽的劇目《The Mystery of the Missing Mango》，以流暢的英語口說與情感表達，細膩的肢體語言詮釋角色情緒，完整呈現從教室課堂變成了表演的舞台，分享劇本內所隱含的「自然與生命循環」知識。

此外，在豐富多元的「創客冒險基地」有西洋劍體驗、循跡軌道車、Mbot機器人相撲、機器人足球等多項體驗活動，大家可以利用機器人身上的工具來設計程式操控它，並且可以動動腦思考它們的機械設計、感測技術、控制邏輯，或者藉此機會培養自己的運算思維與決策能力，家長也可以帶著孩子們來感受自己的創造力與解決問題的能力！

盧校長表示，秋季展演的分享構思是將新課綱的試行經驗分享給其他學校，將學生學習的成效與更多的師生觀摩交流學習，期以讓教育部的新課綱政策能更加具體落實順利推動；另外學生在導覽分享作品時，可以更接近聽(觀)眾的想法與經驗，讓學習的空間從教室走出校外；在互動的過程中學習如何將課堂所學的內容更貼近自己所生活的這塊土地，進而培養「溝通互動、社會參與、自主行動」的生活素養能力。

國小部主任顧文華指出，華藝附小鼓勵學生勇於探索、保持學習熱情，並且致力於春秋季展演活動、國際教育旅行、AI學習計畫等，讓學生從生活美學出發，逐步培養生活智能，學習國際視野及語言能力，在多元的學習環境中培養個人的自信與創意。

這次秋季展演是以學生的學習為核心價值，鼓勵他們將辛勤努力的成果分享給更多人欣賞、聆聽、觀賞。校方強調，學校不只是一所藝術學校，更是一所承擔社會責任的學校，除了鼓勵學生分享自己的作品外，更要擴及「獨樂樂不如眾樂樂」的共享情境，歡迎民眾於明日親臨這所藝術校園，一起來分享學生的作品，共享這場藝術文化的嘉年華活動。