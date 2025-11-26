中華藝校秋季展演「藝極棒」11/29登場

記者李靜音／高雄報導

中華藝校今年的秋季展演以「藝極棒」為核心價值，將在本月29日於學校北校區登場，匯集美術、工藝、動畫、影音、戲劇、舞蹈、音樂及附設雙語小學等學生靜態與動態的多元學習成果，歡迎喜歡藝術的朋友們透過舞台表演、互動體驗或者親自參賽，共同來參與這場社區與藝術的嘉年華會。

校長盧昰余表示，秋季展演的分享構思係將新課綱的試行經驗分享給其他學校，將學生學習的成效與更多的師生觀摩交流學習，期以讓教育部的新課綱政策能更加具體落實順利推動。

另外，學生在導覽分享作品時，可以更接近觀眾的想法與經驗，讓學習的空間從教室走出校外；在互動的過程中學習如何將課堂所學的內容更貼近自己所生活的這塊土地，進而培養「溝通互動、社會參與、自主行動」的生活素養能力。

值得一提的是，今年附設雙語小學部的成果在秋季展演表現不遑多讓，以「自發、互動、共好」的核心價值為教學目標，並結合跨域課程實踐應用能力與學習國際視野及語言能力，他們準備英語讀者劇場比賽的劇目《The Mystery of the Missing Mango》，以流暢的英語口說與情感表達，細膩的肢體語言詮釋角色情緒，完整呈現從教室課堂變成了表演的舞台，分享劇本內所隱含的「自然與生命循環」知識。

國小部主任顧文華說，華藝附小鼓勵學生勇於探索、保持學習熱情，並且致力於春秋季展演活動、國際教育旅行、AI學習計畫等，讓學生從生活美學出發，逐步培養生活智能，學習國際視野及語言能力，在多元的學習環境中培養個人的自信與創意。

校方表示，此次秋季展演是以學生的學習為核心價值，鼓勵他們將辛勤努力的成果分享給更多人欣賞、聆聽、觀賞，除了鼓勵學生分享自己的作品外，更要擴及「獨樂樂不如眾樂樂」的共享情境。

中華藝校今年的秋季展演以「藝極棒」為核心價值，將在29日於學校北校區登場。(中華藝校提供)