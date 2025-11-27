中華藝校秋季展演「藝極棒」29日登場
記者王正平／高雄報導
中華藝校今年秋季展演訂29日於學校北校區登場，活動以「藝極棒」為核心價值，匯集美術、工藝、動畫、影音、戲劇、舞蹈、音樂及附設雙語小學等學生靜態與動態的多元學習成果，對於喜歡藝術的朋友們可以透過舞台表演、互動體驗或者親自參賽，一起共同來參與這場社區與藝術的嘉年華會，欣賞學生最「藝極棒」的學習成果。
盧校長表示，秋季展演的分享構思係將新課綱的試行經驗分享給其他學校，將學生學習的成效與更多的師生觀摩交流學習，期以讓教育部的新課綱政策能更加具體落實順利推動。
另外，學生在導覽分享作品時，可以更接近聽(觀)眾的想法與經驗，讓學習的空間從教室走出校外；在互動的過程中學習如何將課堂所學的內容更貼近自己所生活的這塊土地，進而培養「溝通互動、社會參與、自主行動」的生活素養能力。
美術科聚焦「競賽成果+課程深度+公眾互動」三大軸線，學生展現其技法掌握、媒材運用以及主題詮釋上的成熟度，透過高雄市美術比賽、全國學生美術比賽的得獎作品，呈現技法掌握、媒材運用以及主題詮釋上的成熟度。廣告技術科則以「敘事+形象+設計語彙」之面向，以插、漫畫與平面設計兩大領域為核心，在分鏡節奏、情緒鋪陳、人物形象塑造等，題材從校園紀實、奇幻敘事到議題關懷。時尚工藝科以「工藝本質+細節語言+跨媒材實作」為設計理念，展出學生在金屬工藝、生活木工、複合媒材創作與漆作裝潢等系統性的技術訓練與材料研究成果。
多媒體動畫科結合創意及兼具藝術與設計的未來發展性，以「青春E次元‧創映星河」為主題，在北校區有「角色貼圖設計、插漫畫、條漫畫、文創商品、多媒體AR、VR及數位AI動圖畫」等展覽，以及南校區藝術風景盒有Motion capture 動態即時互動，學生將自創的IP品牌延伸出多元化的周邊創作，展現自我的商業行銷與拓展能力，展場另外有融入日式動漫元素，搭配cosplayer現場互動，為喜歡動漫文化的民眾帶來沉浸式的體驗。
影劇科以全國冠軍街舞隊伍的精湛實力，包括精彩再現、融合台灣在地與國際文化的教學展演、結合戲劇元素的流行舞蹈舞劇，以及深受觀眾喜愛的歌舞劇，期望以青春能量拉近與觀眾的距離。電影電視廣播組也將展出年度獲獎作品、幕後花絮、動態影像以及數十幅優秀攝影創作，以多面向的專業呈現記錄學習歷程。
音樂科將端出各類競賽獲獎同學的作品，如「2025縱谷HAKKA音樂節系列活動」-音樂創作比賽冠軍、亞洲盃音樂大賽、全國音樂大賽、勝利盃音樂大賽全國第一名所帶來一系列時下最火紅最夯之串燒歌曲；管弦樂團則以熱鬧的古典樂曲，將讓現場猶如演唱會般地充滿爆點。而為國中生量身打造的「天聲歌手94愛唱歌」活動，將會以聯演合作形式飆歌演唱抖音火紅歌曲「飛鳥和蟬」。
全國學生舞蹈比賽18連霸特優第一名的舞蹈科，將「藝極棒」的主題化作「極致藝術、舞藝非凡」為活動核心，安排全國啦啦舞蹈第一名的彩球及爵士舞蹈，學生在彩球舞的動作俐落、精準、敏銳，及爵士充滿張力、延展性、和傳遞強烈的情感與氣氛，必能撼動觀眾。而迷人的國標舞、潮流展現的當代爵士街舞、與觀眾貼近的街頭藝人演出作品，都將呈現學生驚人的能量和魅力！
「我們的街舞不一樣」，舞蹈科強調「適性揚才」的教育精神，實施適性分組、多元選修、彈性學習、跨域選修等校訂課程，以培養學生的素養和發展潛能。因此相當注重學生個別差異，以多元且適切的教學模式和策略，讓學生不再存在著只有
「唯一」，而是從「不同的舞蹈」之視角來發掘「自我」，進而讓學生學會探索自己，因此學生在各項多元舞風中跨域學習，所以他們成為各類獎項的常勝軍，而南部地區舞蹈班學校更是紛紛觀摩學習教學經驗。
附設雙語小學部的成果表現更是不遑多讓，以「自發、互動、共好」的核心價值為教學目標，並結合跨域課程實踐應用能力與學習國際視野及語言能力，他們準備英語讀者劇場比賽的劇目《The Mystery of the Missing Mango》，以流暢的英語口說與情感表達，細膩的肢體語言詮釋角色情緒，完整呈現從教室課堂變成了表演的舞台，分享劇本內所隱含的「自然與生命循環」知識。
在豐富多元的「創客冒險基地」有西洋劍體驗、循跡軌道車、Mbot機器人相撲、機器人足球等多項體驗活動，大家可以利用機器人身上的工具來設計程式操控它，並且可以動動腦思考它們的機械設計、感測技術、控制邏輯，或者藉此機會培養自己的運算思維與決策能力，家長也可以帶著孩子們來感受自己的創造力與解決問題的能力！
國小部主任顧文華說，華藝附小鼓勵學生勇於探索、保持學習熱情，並且致力於春秋季展演活動、國際教育旅行、AI學習計畫等，讓學生從生活美學出發，逐步培養生活智能，學習國際視野及語言能力，在多元的學習環境中培養個人的自信與創意。
「對待孩子的天賦，就好比看待一粒種子；給他一點水，它便知道陽光在哪裡。」此次秋季展演是以學生的學習為核心價值，鼓勵他們將辛勤努力的成果分享給更多人欣賞、聆聽、觀賞。校方表示，學校不只是一所藝術學校，更是一所承擔社會責任的學校，除了鼓勵學生分享自己的作品外，更要擴及「獨樂樂不如眾樂樂」的共享情境。歡迎市民朋友們於11月29日(六)以親臨這所藝術校園，一起來分享學生的作品，共享這場藝術文化的嘉年華活動。
其他人也在看
台南全美老戲院《河鰻》11/29一夜限定 顏振發全新手繪海報亮相
台南全美戲院陪伴城市走過70年光影歲月，也是國際大導演李安少年時期電影夢的起點。老戲院門口立著李安的人形牌，像一道精神守護，提醒每個走進戲院的人：這裡承載著夢想與記憶。11月，全美迎來影迷矚目的文化時刻。金馬4項大獎作品《大濛》將於明（27）日全台同步上映，藝術電影《河鰻》則在29日推出「一夜限定復自由時報 ・ 18 小時前
Scarlet永無止境的史嘉蕾 (電影MV) | 電影預告
奧斯卡獎提名日本當代動畫大師細田守，日前帶著最新史詩鉅作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》來台參加金馬影展，不僅引起一股搶票熱潮，搶先曝光的電影更讓粉絲見識到導演的全新突破，2D結合3D的畫風創造出奇幻的「異世界」國度，格局之大讓不少觀眾感嘆真的太壯觀了。對於這次不同於以往的嘗試，導演細田守在採訪中提到：「在世界各地充滿令人心碎的衝突之際，我始終相信，唯有彼此相愛、選擇以團結共存的方式生活，才能帶領我們走向更美好的未來。正因如此，我希望能在此刻，把這部新作品分享給全世界，因為現在，比以往任何時候都更需要它。」 集結《我的完美日常》榮獲坎城影帝的役所廣司、《工作細胞》蘆田愛菜，以及《在車上》岡田將生的全明星夢幻配音陣容，從莎士比亞的四大悲劇之一，《哈姆雷特》中獲得靈感的《Scarlet永無止境的史嘉蕾》，自從在威尼斯影展首映以來，獲得外媒以及觀眾的一致好評，大讚：「一段關於愛與人性的華麗動畫故事，一部令人讚嘆的奇幻作品，跨越時空、生死，以及其間的一切界線！」對於拍攝這部電影的動機，細田守回答道：「疫情後的全球地緣政治局勢，對我而言是一個重要的創作啟發，我相信許多觀眾都能對『復仇』這個概念產生共鳴。對我而言，復仇在世界各地都是一種浪漫的情感投射，我們每個人心中或多或少都有一個無法原諒的對象。我希望能藉由這部作品，向年輕世代傳遞更正向的訊息，我希望觀眾能感受到史嘉蕾的心境變化，並理解究竟是什麼，讓她意識到生命中還有比復仇更重要的事情。」 《Scarlet永無止境的史嘉蕾》敘述來自中世紀的劍士公主史嘉蕾，為了父親的死踏上復仇之路，卻在一次任務失敗後誤入「異世界」，並與一位來自現代、懷抱理想的日本青年相遇。這段跨越時空的相遇，不僅療癒了她的傷口，更動搖了她對復仇唯一信念的執著，當她再次面對殺父仇人時，內心也迎來最艱鉅的抉擇。 上映日期：2025-12-10Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 天前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 4 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 22 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
主管月薪破10萬竟遭3銀行拒貸 房市專家曝離譜真相
台灣房市交易量急凍，央行在理監事會上決議維持利率與信用管制不變，市場資金仍然緊縮。在此背景下，房產達人孔祥合在臉書分享一起真實案例：一名大型企業主管，月薪十多萬元、帳戶長期維持兩百萬元以上餘額，房貸每月自動扣款從未延遲，條件相當良好，卻在申請新房貸時，連續遭到三家銀行拒絕，甚至差點背上百萬元違約金，原因竟然是一項聯徵系統的錯誤紀錄。中時財經即時 ・ 10 小時前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 8 小時前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前