中華藝校邀動漫大師淺井香織教學 拓展學生視野

記者李靜音／高雄報導

中華藝校邀請國際知名日本《火影忍者》監製、《金田一事件簿》、《美少女戰士》原畫師－淺井香織再次蒞校漫畫教學，此次也邀請壽山國中、鳳翔國中、鳳甲國中師生一同參與，讓這獨特的藝術教育資源能向下扎根，透過膾炙人心的動漫角色教畫，讓學生都能拓展學習視野，習得動漫最新的技法與創作觀念。

淺井香織現任amps 國際動漫學院漫畫學科主任，從事長短篇的漫畫、插畫創作，在出版社和雜誌刊登大量插畫及短篇作品，並於日本漫畫雜誌「周刊少年champion」發表漫畫「三毛貓福爾摩斯」，更擔任《火影忍者》監製、「金田一少年事件簿」、《美少女戰士》動畫原畫師，至今已累積將近30年的經歷，並且多次受邀來臺擔任講座貴賓，今年再一次於中華藝校辦理「漫畫跨域人才培育」講座與工作坊。

淺井香織在教學過程中，以名偵探柯南、火影忍者、航海王、鬼滅之刃、蠟筆小新、七龍珠等漫畫人物為例，透過比例、角度、光影等關鍵細節，讓現場學生學習跟畫，過程學生如果能猜到人物角色，就能獲得老師示範且親筆簽名的作品，現場互動十分熱絡，淺井香織對於華藝學生敏銳的觀察十分讚賞，示範過程僅畫出幾個線條與眼睛，多位學生就立刻猜測到正確角色名稱，淺井表示這是學習漫畫很重要的特質。

國小部主任顧文華表示，去年淺井香織老師動漫講座深受學生喜愛，今年特別邀請家長會一起參與，老師面對面現場示範各種當紅的漫畫，例如火影忍者、美少女戰士、海賊王等知名漫畫人物，活動結束學生大排長龍想要跟老師合影及簽名，帶給學生滿滿的收穫。

校長盧昰余表示，淺井香織老師全天講座及工作坊中也加入不一樣的學習內容與活動方式，除了讓學生了解最新的動漫發展與新技法外，今年特別在實務工作坊中加入故事性，讓同學能透過生活故事取材，運用分鏡起、承、轉、合手法，提升漫畫繪製學習層次，淺井香織更在工作坊中交流學生設計的原創角色，並指導學生如何調整自創角色提升表現的完整度，讓現場學生超激動的喜悅。

國際動漫大師淺井香織老師辦理漫畫跨域人才培育講座及工作坊。(中華藝校提供)