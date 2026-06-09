中華觀光美食國際高峰論壇登場 向世界展現台灣美食新高度
CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導
備受矚目的2026第16屆「中華觀光美食國際高峰論壇」，已於6月9日在新北市隆重登場。這場深耕16年的國際美食盛會，不僅是臺灣餐飲界年度重要論壇，更是推動中華美食邁向國際、連結科技創新與永續發展的重要平台。今年更首度引進日本石垣畜牧最優質的和牛，期盼協助台灣廠商與國際接軌，創造亮眼商機！
主辦單位表示，16年來論壇在美食家梁幼祥博士的倡議與領導下，整合餐飲、觀光、學術、品牌經營與國際交流等各界專業社團，組成高峰論壇籌備委員會。每一年，論壇皆以前瞻視野引領產業思考，從「競爭力」、「創造力」到「永續發展、愛護地球」，不斷為中華美食開拓新的國際高度。
今年論壇以「AI、ESG時代的使命：美食的創新與變革」為核心命題，直面全球餐飲產業正在經歷的巨大轉折。AI的快速發展，已不只是科技議題，更正在改變人類生活型態、消費行為與產業結構。從菜單設計、創意研發、專業技藝、人力資源、品牌經營、消費模式到餐廳管理，觀光美食產業正面臨前所未有的不確定性與新契機。
另一方面，ESG永續理念亦成為全球產業競爭的重要標準。如何讓觀光美食這個最具溫度、情感與文化記憶的柔性產業，注入科技、低碳、永續與創新的硬實力，正是本屆論壇最重要的使命。
若說「半導體」是臺灣的護國神山，那麼，美食便是臺灣文化創造力最動人的「秀麗雲海」。它不只是一道菜、一場宴席，更是臺灣向世界展現生活美學、文化底蘊與國際魅力的重要語言。
大會執行長梁幼祥博士表示：「論壇不僅是觀點交流的高端場域，更是推動產業升級的重要引擎。面對AI與ESG時代，臺灣餐飲不能只停留在傳統技藝的守成，更要勇敢迎向科技創新、品牌國際化與永續治理的新局。」
論壇另一項備受期待的焦點，則是長年被媒體譽為「米其林前哨戰」的「亞太美食金獎大賞」。本屆大賞由專業人士組成籌備與遴選委員會，經過審慎評選，遴選出台灣餐飲觀光領域中，具代表性的優秀從業者與品牌，包括10大名廚、10大名店、10大名菜美點、10大伴手禮、10大觀光餐旅名師、10大青年菁英名廚等。
中華觀光美食國際高峰論壇籌備委員會表示，面對全球餐飲產業重組與科技浪潮來臨，臺灣必須掌握時代轉折的關鍵機會。未來的美食競爭，不只是味覺競爭，更是文化競爭、科技競爭、品牌競爭與永續治理能力的競爭。2026第16屆「中華觀光美食國際高峰論壇」以臺灣為起點，向亞太發聲，向世界展現中華美食的新高度。這不只是一場論壇，更是一場餐飲產業迎向AI與ESG新時代的宣言；不只是一場盛會，更是臺灣美食文化走向國際舞台的重要里程碑。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
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