中華資安「資安眼HorusEyes」助社福團體資安檢測

【記者柯安聰台北報導】近年來社會福利團體頻遭駭客攻擊，若官方網站、募資系統、或會員平台存在資安漏洞，可能導致個資外洩、資料遭竄改，引發信任危機，嚴重影響社福團體形象與服務推動。中華資安國際（7765）矢志成為數位經濟與數位生活的安全守護者，啟動「資安眼 HorusEyes 公益檢測行動」，協助社福團體免費進行資安曝險檢測，為在第一線提供公益服務的組織降低曝險、強化數位韌性，打造更安全可靠的公益服務環境。



本次行動利用中華資安國際研發之「資安眼 HorusEyes 資安曝險評級服務」，從「駭客視角」用外對內Outside-In、非侵入式方式，導入AI與紅隊技術進行資通訊資產探勘，找出公司或機構在網際網路上的網站、系統、網路設備與雲端服務等，從七大關鍵維度進行深度剖析，包括網站安全、IP信譽、網路服務安全、網域安全、郵件安全、暗網外洩憑證、可疑偽冒網域等，協助社福團體快速檢視對外曝險態勢，並降低外部遭受攻擊的介面(external attack surface)。此外，資安眼部署於國內中華電信機房，檢測涵蓋最完整，還更能確保資料的留存與保護無虞。



中華資安表示，希望透過本次公益行動，使用資安眼協助社福團體在有限資源下提升資安防護，使其能更安心地專注於公益服務，照顧更多弱勢族群。我們深信，唯有讓數位世界更安全，才能讓每一筆善款、每一份支持都真正送到需要的人手中。除資安眼外，中華資安還提供20個帳號以下之中小企業免費使用社交工程演練平台、以及免費「防詐隊長」Line bot檢測是否為詐騙訊息，近期更將推出免費的防詐隊長APP，以資安科技守護公益，防堵詐騙，實踐上市企業對社會關懷的長期承諾。（自立電子報2025/12/16）