中華資安1月營收年成長43%

【記者柯安聰台北報導】中華資安（7765）1月營收2.23億元，較去年同期大幅成長43%，3條產品線皆同步成長。中華資安2026年「以AI賦能資安，以資安守護AI」為策略主軸，積極佈局成為AI資安公司，提供AI SOC服務，也為企業的AI應用提供資安檢測、健診與持續性的防護、監控應變的解決方案，同時加速自主研發產品與海外推廣，創新成長動能。



在海外推廣部分，中華資安2月初剛參加在泰國曼谷舉辦的「Cybersec Asia 2026」，展出最新研發的SecuTex NP網路閘道與SecuTex ED端點軟體，以及CypherCom硬體式端對端加密通信系統等自主研發產品及資安專業服務，亦受邀於大會進行專題演講，分享台灣身為全球資安最前線的資安實戰經驗與因應對策，現場與各國官員、資安業者及企業決策者深度交流，將台灣累積的實戰經驗轉換成資安產品帶向海外，目前在泰國已有金融業與電信業客戶，將進一步深化亞太市場的合作布局，包括日本、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓等均有實績。此外，中華資安預計於3月參展在美國舊金山的RSA Conference全球資安盛會，積極擴展海外市場。







（圖）中華資安1月營收年增43%，展現強勁成長動能。圖為團隊參與泰國 Cybersec Asia 2026，於現場展示自主研發產品，深耕海外市場佈局。



中華資安表示，由於很多企業都開始導入AI，也開始意識到員工使用AI會帶來機敏資料外洩或未妥善處理輸出內容的資安風險；企業自己開發的AI應用無法抵抗提示詞注入攻擊、未妥適管控API、持續性曝險等資安風險。中華資安新推出之「AI應用系統安全檢測」與健診服務，已有海內外金融業與高科技業客戶諸多成功案例；中華資安自身的SOC服務，也已導入AI Agent分析與自動化應變機制，大幅縮短偵測應變時間，並與多家國際資安大廠合作，提升守護客戶資安的偵測防禦能力。



中華資安於數發部資安院甫公告之114 年資安服務廠商評鑑，再度取得「SOC監控」、「資安健診」、「滲透測試」、「弱點掃描」、「社交工程演練」5項資安服務全數「A級」之最高評價，也是國內唯一連續7年勇奪全數A級最高評價之資安服務廠商。同時，公司亦再度獲選 CIO Taiwan 2026 年度 Elite Vendor 傑出供應商，協助企業抵禦駭客攻擊並建立企業營運韌性。（自立電子報2026/2/9）