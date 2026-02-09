中華資安1月營收2.2億年增43%！AI賦能海外秀實力

中華資安。資料照



中華資安（7765）公布2026 年 1 月營運成果，營收達2.2億元，較去年同期大幅成長 43%，三條產品線皆同步成長；2026年「以AI賦能資安，以資安守護AI」為策略主軸，提供AI SOC服務，也為企業的AI應用提供資安檢測、健診與持續的防護、監控應變的解決方案，加速自主研發產品與海外推廣，創新成長動能。

海外推廣部分，中華資安2月初剛參加在泰國曼谷舉辦的「Cybersec Asia 2026」，展出最新研發的SecuTex NP網路閘道與SecuTex ED端點軟體，以及CypherCom硬體式端對端加密通信系統等自主研發產品及資安專業服務，分享台灣身為全球資安最前線的資安實戰經驗與因應對策。

中華資安目前在泰國已有金融業與電信業客戶，將進一步深化亞太市場的合作布局，包括日本、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓等均有實績。此外，中華資安預計於三月參展在美國舊金山的RSA Conference全球資安盛會，積極擴展海外市場。

中華資安表示，由於很多企業都開始導入AI，也開始意識到員工使用AI會帶來機敏資料外洩或未妥善處理輸出內容的資安風險；企業自己開發的AI應用無法抵抗提示詞注入攻擊、未妥適管控API、持續性曝險等資安風險。中華資安新推出之「AI應用系統安全檢測」與健診服務，已有海內外金融業與高科技業客戶諸多成功案例；中華資安自身的SOC服務。

