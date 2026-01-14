中華資安2025淨利增15% EPS 11.47元

[Newtalk新聞] iPhone使用者期待已久的超級Siri最快1月底就會現身！蘋果與Google證實攜手合作，將Gemini技術導入Apple Intelligence核心，預計在3月或4月正式推送iOS 26.4更新。由於本月可望釋出iOS 26.3正式版，代表具備全新AI大腦的Siri將在1月底「隨測試版率」先公開，徹底翻轉語音助理體驗。 被視為iPhone轉型關鍵的AI功能，原定去年亮相，因研發進度不如預期延至今年推出。隨著蘋果與Google合作正式曝光，iOS 26.3進入第2個測試周期，預期本月釋出正式版，搭載AI功能的新版Siri也進入對外開放倒數階段。 外媒《PhoneArena》整理新版Siri的5大關鍵升級，指出AI導入後，Siri可更準確理解使用者語意，並結合裝置內的個人資料提供客製化建議，同時具備讀懂螢幕內容、跨App執行指令的能力，面對複雜搜尋需求與過往難以處理的瑣碎任務，也能更有效完成。 根據雙方公布的合作說法，Google旗下Gemini模型與雲端架構將成為Apple Intelligence的重要支撐，也涵蓋預計今年亮相、主打高度個人化的新一代Sir

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言