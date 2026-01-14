自立晚報

中華資安2025淨利增15% EPS 11.47元

【記者柯安聰台北報導】中華資安國際（7765）公布 2025年自結損益，2025全年營收20.45億元，累計稅後獲利4.37億元，較前一年度成長15%，自結EPS 11.47元，自公司成立以來營收與獲利連續8年創新高。

中華資安表示，2025年營收成長動能主要來自資安監控應變與檢測等資安專業服務，以及上網資安服務持續成長。以資安專業服務而言，2025年除了資安監控應變、紅隊演練、OT資安、無人機資安等持續成長外，也推出多項AI資安以及雲端資安專業服務，例如「AI應用系統安全檢測」服務，針對生成式AI、聊天機器人、決策型AI等系統進行安全檢測與評估，協助企業打造值得信賴的AI應用，有海外金融客戶與高科技業成功案例；此外，雲端資安健診、雲端SOC服務的推出也驅動了新的成長機會，推升資安專業服務雙位數以上成長率。上網資安服務在消客與企客的客戶數亦持續成長，無論WAF、DDoS、企業防駭守門員等資安服務均穩健成長，推升上網資安服務營收呈現14%的年成長率。

除了營收獲利持續成長外，中華資安於數發部資安院甫公告之114 年資安服務廠商評鑑中，再度取得「SOC監控」、「資安健診」、「滲透測試」、「弱點掃描」、「社交工程演練」5項資安服務全數「A級」之最高評價，也是國內唯一連續七年勇奪全數Ａ級最高評價之資安服務廠商。

展望未來，中華資安對營運成長維持審慎樂觀，隨著企業數位轉型與AI應用導入步伐加快，資安剛性需求提升，未來持續鎖定企業導入網路資安、雲端資安、OT資安、AI應用資安的需求，積極佈局AI SOC與AI檢測評估的解決方案；在2026年也將推出DNS企業防駭悍將、AI防詐隊長APP等多項網路資安新服務，同時加速自有產品研發與海外市場推廣進程，進一步推升營收規模與獲利品質。（自立電子報2026/1/14）

