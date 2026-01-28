中華車助永齡社福公益 打造逾200輛行動交通車
（中央社記者鍾榮峰台北28日電）中華車今天表示，永齡基金會展開2026年寒冬送暖公益贈車行動，採購中華三菱商用及乘用車款，超過200輛行動交通車，交付200個涵蓋高齡長者、身心障礙與兒少等社福機構，採購金額超過新台幣2億元。
中華車今天透過新聞稿指出，永齡基金會在中華車楊梅廠舉辦車輛捐贈儀式，邀請超過百家受惠的公益團體共同參與，永齡基金會執行長郭曉玲宣誓打造「永齡愛心大車隊」，選擇中華車作為公益夥伴，從生產、改裝到售後服務，中華車客製化一條龍服務協助永齡打造行動交通車，3個月內達成公益購車的任務。
中華車說明，因應社福單位用車的隱性需求，相關公益車輛從物資運送貨車的空間規劃、身心障礙者福祉車與巴士的升降設計、長輩與兒童乘車安全等車輛細節，在車型下單到生產製造期間，來回溝通逐一確認。
中華車指出，相關經驗與用車單位使用需求，將作為中華車開發未來車型的重要依據。
中華車表示，此次捐贈社福單位橫跨全台各地，中華車透過經銷體系協助永齡基金會交車事宜，動員全台營業所共同作業，確保在農曆年前交付新車至各公益單位，中華車經銷體系也會提供安全的車輛照護。（編輯：張均懋）1150128
