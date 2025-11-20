中華車法說》中華車靠自製率提升毛利 看好明年回到成長軌道

目前整體車市買氣疲弱，今年台灣小型車市場前三季僅29.6萬輛，較去年同期大減近14％，國產車更衰退15％，是近年罕見的深度修正期。即便如此，中華車仍靠自主車款、自製率提升與費用結構調整，把毛利率向上推升，並明確表示看好2026年比今年更好。

市場劇烈盤整的一年，中華車仍抓到結構改善契機

中華車副總經理錢經武在法說會上坦言，今年市場受到關稅、貨物稅等政策因素影響，消費者普遍呈現觀望，「整體銷售並不如去年理想」，車市外部環境混沌不明，成為拉低市場買氣的主要原因。

不過，中華車內部卻呈現不同走勢。自主品牌如J SPACE、ET35前三季仍逆勢年增21.1％，自主品牌市占率也增加2個百分點。主管指出，由於自主車型自製率高、毛利較佳，使公司第三季毛利率站上近19％，成為今年財務結構上最亮眼的表現。

自製率帶動毛利向上、研發費用明年可望顯著下降

今年中華車毛利改善的核心，是自主車款比例提高。錢經武表示，自主開發車型的單車毛利較佳，加上銷售結構的變化，帶動整體毛利顯著提升。

研發費用部分，今年因ET35進入關鍵開發階段，使得費用比重一度升高，但錢經武說，2026年費用率可望下降，「因為少了ET35的主要開發費」，顯示明年的費用壓力將比今年輕。

不過他也提醒，由於第四季向來有跨年式庫存調整，銷量變動可能影響毛利率的季節性表現，但中華車仍希望毛利能維持在相對理想的區間。

展望2026：政策明朗後市場可望回溫，產品組合更有彈性

回到展望，錢經武指出，今年可說是近年車市最紊亂的一年，但隨著政策逐步明朗，明年市場需求應會比今年健康。他更進一步表示，2026年起Mitsubishi 將開始有新車導入，包含年底亮相的X-Force，產品組合將因此產生再一次變化，未來毛利率也會隨結構調整而移動。

至於法人最關注的「2026年銷量目標」，中華車仍維持保守態度，錢經武強調：「還沒確定，會在完成市場測試後再公布。」儘管如此，自主品牌增長、費用下降與新車效應，加上今年已出現明顯體質改善訊號，讓中華車對明年能「回到成長軌道」充滿信心。