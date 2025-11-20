中華車法說》J SPACE爆單、X-Force車展倒數 中華車2026靠新車翻身

面對今年車市買氣普遍低迷、中國品牌與政策變動帶來的壓力，中華車在法說會上把焦點放在新車布局，從接單表現到上市時程，都成為外界關注的亮點。從J SPACE大爆單、ET35電動商用車進入第二階段合作，到Mitsubishi X-Force倒數亮相，中華車正以「三箭齊發」布局2026年成長動能，其中新車線更被法人視為未來一年最重要的關鍵。

J SPACE累計訂單突破1.8萬輛，成今年最大黑馬

在其他國產車苦撐的環境下，J SPACE卻意外成為市場亮點。中華車副總經理錢經武透露，目前J SPACE累計已接獲超過18,000台訂單，銷售表現遠超過原本預期。他分析，J SPACE滿足了商用與家用跨界族群的需求，是其成長關鍵。

在市場高度保守的一年，能推出如此強勢的自主產品，顯示中華車在商用車領域仍握有長期優勢，也正因為毛利結構較佳，對財務體質改善貢獻不小。

ET35電動商用車進入第二階段合作，明年推雙廂車型

除了J SPACE外，ET35是中華車另一個自主研發的重要戰略平台。今年8月正式量產後，公司已開始與大型物流業者進入示範運行的第二階段，並以真實營運數據優化車輛軟體與設定。錢經武證實，合作對象正是新竹物流。

他進一步指出，明年將推出ET35的雙廂車型，瞄準更廣泛的物流、資源回收與行動商務需求。這意味ET35不再只是「示範車」，而是逐步走向市場規模化的商品，2026年也將成為ET35的關鍵成長年。

X-Force倒數亮相，Mitsubishi明年重啟產品攻勢

最受外界矚目的新車，莫過於Mitsubishi X-Force。這款國產小型SUV已開始在各據點預售洽談，但因實車尚未進入展間，公司仍未公開預接單數，錢經武表示：「仍在做最後的市場了解與測試。」

儘管低調，中華車對這款車寄予高度期望。X-Force搭載無線CarPlay、Android Auto、Yamaha八揚聲器等配備，定位明確，將在2026年台北新車暨新能源車大展正式亮相。錢經武透露，未來Mitsubishi每年都將有新車導入，代表產品更新節奏將比以往更快。

2026能否翻身？答案就在新車線

從這次法說內容可以知道，中華車2026年最值得觀察的不是財報，而是J SPACE已證實能創造穩定銷量與毛利；ET35從開發走向市場化，雙廂車型將擴大應用範圍；X-Force是Mitsubishi在台灣重啟攻勢的關鍵一槍。三款新車分別代表商用車、電動車與國產SUV三條不同戰線，將中華車決定2026年的成長幅度。

儘管中華車未鬆口2026年的銷量目標，但從產品規模化、品牌重新布局到內部體質改善等訊號來看，公司正進入一個新週期，而2026年無疑是能否成功「靠新車翻身」的關鍵一年。