中華車：明年台灣車市看佳 觀察美中關稅變數
（中央社記者鍾榮峰新北18日電）中華車總經理曾鑫城今天指出，2026年台灣車市「一定會比今年好」，不過需觀察中國大陸和美國關稅談判進展，他表示，「美中關稅還是最大變數。」
仰德集團旗下新竹物流上午在八里物流轉運中心發布智慧電動物流配送車隊，導入30輛中華車3.5噸電動商用車ET35，曾鑫城受邀出席，會後接受媒體短暫採訪。
曾鑫城指出，開發電動物流車並不容易，感謝經濟部產業發展署在車輛研發與示範運行提供關鍵資源支持。
新竹物流總經理李鈺祥表示，八里國際物流轉運中心以智慧物流為核心，結合台北港、基隆港和桃園機場，塑造未來物流新面貌，積極配合國家淨零碳排政策，仰德集團整合企業資源，在八里轉運中心打造光、充、儲能源系統，建立低碳轉運中心。
李鈺祥指出，新竹物流持續布局電動化和綠能化的物流運輸，未來規劃擴大車隊規模，導入智慧能源管理平台。
新竹物流流通事業群總經理張聰海受訪表示，八里物流轉運中心以智慧化物流應用為主，每天可處理150個貨櫃，智慧電動物流車隊初期先導入30輛中華車ET35，蒐集物流應用數據。
張聰海指出，新竹物流今年在八里、彰化、嘉義、高雄等4地轉運中心，啟用智慧自動化辨識與分撿設備。
觀察今年和展望2026年營運，張聰海評估，今年新竹物流整體業績成長6%至8%，明年成長目標也維持相同幅度。
至於是否規劃上市櫃，張聰海表示，新竹物流目前沒有相關計畫。（編輯：張均懋）1141218
其他人也在看
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 2 小時前 ・ 29
國產車兩危機！市佔被進口車超越、年輕人變心了？2026車市解析
【2026經濟大預測】一年半前，台灣車市跨過象徵性的分水嶺：進口車單月銷量正式超越國產車，寫下歷史新頁。2025年，進口車與國產車的佔比更加拉大。但真正轉折點可能落在2026年。當美國製造汽車進口關稅降至零成真，國產車市佔率會如溜滑梯倒退。天下雜誌 ・ 3 小時前 ・ 30
聯發科再拿下Google超狂大單！TPU引擎火力全開 外媒：訂購量直接翻倍
Google TPU成為AI市場最熱門新寵，需求急遽升溫，而台廠聯發科與Google攜手合作，成功站穩TPU關鍵角色，根據科技媒體《Wccftech》指出，Google針對即將推出的TPU v7e晶片，已再向聯發科大量下單，規模是最初訂單量的2倍。報導指出，Google的TPU持續成為市場關注焦點，特別是在推出最新一代Ironwood架構後，被市場定位為特別......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電南京廠VEU撤銷在即 公司回應曝光
先前《鏡報》獨家報導，今年9月美國政府宣布將在年底撤銷台積電南京廠「驗證後最終用途（VEU）」豁免，屆時台積電進口美國半導體設備、材料到中國將向美國申請，如果美國有意加強管制，台積電在南京的營運就可能停擺。對此，根據《鏡週刊》報導，台積電回應，正在採取適當的因應措施，以致力營運不受影響。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
蘋果不再依賴陸廠？傳首度洽談印度製造晶片 全球供應鏈恐大遷移
蘋果逐漸轉移製造重鎮到印度，知情人士指出，蘋果正與多家印度晶片製造商展開初步洽談，評估在印度進行晶片組裝與封裝的可行性。這將是蘋果首次考慮將部分晶片的組裝與封裝流程移轉至印度，顯示供應鏈布局正逐步多元化。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
熱門股／年前PCB總報告 5檔旺過年
隨著生成式 AI 伺服器與 1.6T 高速交換器技術進入爆發期，全球 PCB 產業正迎來一波由「規格升級」與「結構性缺貨」驅動的漲價潮。法人報告指出，2026 年 PCB 產業成長核心將聚焦於高層次板（HLC）、高密度連結板（HDI）及 IC 載板，主因在於 AI 晶片對傳輸速率與熱膨脹係數的嚴苛要求，迫使銅箔基板（CCL）規格全面跳升至 M8 與 M9 等級。供應鏈調查顯示，由於上游原物料如 HVLP 高階銅箔、石英布及載板專用 T-glass 生產難度高且擴產緩慢，市場已出現明顯供需缺口。此外，受制於成本壓力，中低階 CCL 供應商率先發動價格調漲，漲價風潮正由成本轉向需求導向，預計將帶動整體產業進入獲利擴張期。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
宏碁小金虎海柏特上櫃首日飆逾4成 中籤現賺逾1萬元
宏碁集團（2353）小金虎、售後服務商海柏特（6884）今（17）日以承銷價33元正式上櫃掛牌交易，盤中一度衝高至46.95元，漲幅超過42%，大啖蜜月行情，若投資人賣在盤中高點，單張可望獲利近1.4萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
川普最強AI軍團…攜手輝達、Google等科技巨頭 帶旺台鏈
川普政府15日宣布，成立「美國科技部隊」（US Tech Force），籌組以工程師、專家為主力的千人研發大軍，並邀來蘋...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
熱門股／記憶體漲勢難跌 回神7檔必收
美光即將公布財報，AI持續帶動記憶體缺貨漲價，在市場看多情況下，記憶體類股17日又全面上漲。集邦科技分析，在供給端： 產能規劃底定導致成長受限，設備交期延長推遲擴產效益。大廠積極轉攻高獲利DDR5與HBM產品線，導致DDR4等成熟製程出現轉單效應，部分台廠與陸廠因此受惠。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
外資連砍土洋對作 台積電走弱台股小跌11點/百萬張巨量衝新天價 台新新光金迎「高光時刻」/太空題材續熱 低軌衛星概念股成盤面最強主線｜Yahoo財經掃描
投資人持續消化延遲公布的11月非農就業報告與零售銷售等經濟數據，加上關注川普政府後續關稅政策進度與聯準會利率路徑，美股周二四大指數跌多漲少；道瓊工業指數下跌-0.62%，那斯達克指數小漲0.23%，標普500指數跌0.24%，費城半導體指數跌0.46%。 科技股方面，特斯拉跳漲3.07%改寫歷史收盤新高；美光在財報前下挫2.1%，而Meta也收漲1.49%，台積電ADR則是下跌0.3%。 亞股方面普遍走強，日股上漲0.26%、韓股上漲1.43%；港股上漲0.93%，上證指數同步收漲。 台股今（17）日加權指數開高走低，終場小跌11.49點收27,525.17點，成交金額5,078.61億元；權值股台積電(2330)收1,430元小跌5元，尾盤翻黑壓抑指數，但盤面資金轉向防禦與題材股撐場，金融股在避險需求升溫下表現突出，台新新光金(2887)續強領軍，中信金(2891)、國泰金(2882)同步走揚；題材面則由低軌衛星續噴，華通(2313)、公準(3178)、宏觀(6568)、璟德(3152)等維持強勢，而美光財報將揭曉也讓記憶體買氣不墜，華邦電(2344)走揚帶動旺宏(2337)、力積電(6770)收高，下游模組廠威剛(3260)、創見(2451)反彈，成為今日盤面撐盤主角。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 19 小時前 ・ 5
「掃地機器人始祖」iRobot破產震撼市場！機器人概念股該趁勢抄底還是快閃避險？
曾被視為智慧家居代名詞掃地機器人始祖 iRobot，正式申請破產保護並由中國杉川公司收購，標誌著一個時代的終結，即便美國政府釋出將機器人列為戰略產業的政策利多，仍難以挽回其財務頹勢。本文將深入剖析 iRobot 如何從市占龍頭走向殞落，檢視技術護城河失效的關鍵原因，以及投資人該如何從iRobot 案例中，重新定位機器人供應鏈的投資策略。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8
美光助陣 12檔記憶體提前嗨
記憶體大廠美光將於台灣時間18日凌晨公布最新財報與展望，市場看好記憶體將在AI時代扮演關鍵角色，美光財報有望為前波漲多拉回整理的記憶體族群重新打上強心針，台股市場17日押寶買盤搶先出籠，多檔記憶體股聯袂竄出表態，十銓（4967）亮燈攻漲停，威剛（3260）、創見（2451）、群聯（8299）等多檔同步強漲，提前上演慶祝行情。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
〈美股盤後〉甲骨文暴跌 道瓊標普連四黑 美光財報開獎
美股主指週三 (17 日) 下跌，投資人評估最新經濟數據對聯準會利率政策的影響，道瓊收低超 220，標普跌幅超 1%，兩大指數均連續第四個交易日收黑。甲骨文暴跌拖累之下，那斯達克指數下挫 1.8%。鉅亨網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
外資連2日提款破千億 台股下殺330點跌破月線/SpaceX史詩級IPO在即 本夢比再掀論戰/太空AI想像空間炸裂 概念股全面點火｜Yahoo財經掃描
投資人靜待本周密集經濟數據出爐，包括延後公布的非農就業、零售銷售與即將登場的消費者物價指數(CPI)，同時市場也評估聯準會(Fed)利率路徑與主席人選相關傳聞，加上關稅政策進度仍存變數，科技股續受壓抑，美股四大指數小幅收低；道瓊指數下跌0.09%，那斯達克指數下跌0.59%，標普500指數下跌0.16%，費城半導體指數下跌0.61%。 科技股方面，部分AI概念股續跌，博通、甲骨文分別下挫5.59%、2.26%，微軟同步下滑0.78%。而特斯拉則逆勢上漲3.56%，逼近歷史新高。台積電ADR也收跌1.47%。 亞股方面，今日主要市場表現偏弱，日股下跌1.56%、韓股走跌2.24%，港股同步回檔，上證指數也呈現整理走勢。 台股方面，今（16）日承接美股科技股賣壓，加權指數震盪走低，終場下跌330.28點，收在27,536.66點，成交金額5,258.51億元；權值股中，台積電(2330)受ADR收黑影響回檔，收盤下跌15元至1,435元，鴻海(2317)同步走弱，聯發科(2454)相對抗跌、收平盤。盤面資金轉向題材與金融族群避風，台新新光金(2887)爆量走揚站回20元關卡，太空與太陽能題材續熱，元晶(6443)、茂迪(6244)、聯合再生(3576)相繼亮燈，成為弱勢盤中的焦點族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 13
產能全都被訂走！「ABF載板大廠」加碼60億拚擴產 明年資本支出上修至254億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI伺服器需求持續升溫，帶動ABF載板上游材料供應吃緊，業界預估，隨著雲端服務商（CSP）加速自研AI晶片，明年高階ABF載板恐...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
《各報要聞》外資12月狂敲 金融股寫五大亮點
【時報-台北電】外資12月狂敲上市金融股逾422億元刷單月新高，上市金融指數鹹魚大翻身，寫下盤中與收盤續創35年來新高，市值推上9.25兆元史上新高，中信金挑戰兆元市值大軍等五大亮點。 第一金投顧董事長黃詣庭表示，金融股俱備流動性佳且估值偏低兩大優勢，是外資買盤介入並推升這波大漲的主因。 上市金融指數17日盤中最高衝上2,412.7點，終場上漲51.66點，收2,396.52點，漲幅2.2％寫今年第二大紀錄，是近期扮演台股最大穩盤的要角；而外資在12月以來只對金融股賣超一天，推升金融指數12月已大漲7.69％，為2022年12月以來單月漲幅最高。 黃詣庭指出，金融股近期表現強勁，主要是外資接連買超，推升其他法人積極買進金融股，理由包括短線指數已出現高檔震盪跡象，金融股俱備流動性佳且估值偏低兩大優勢，且今年金融股普遍獲利表現佳，加上股價偏低，2026年俱備高股息題材，吸引法人資金提早進場卡位。操作上，因金融股今年漲幅僅14.19％，明顯不如電子股的26.91％，具有相當估值較低的優勢，加上法人資金進駐，可先建立基本部位，再視後續行情，逢低加碼。 金融股17日表現亮眼並寫下五大亮點：一、上時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
《台北股市》台股2026獲利 拚先蹲後跳
【時報-台北電】台股16日一度回測接近季線，今年漲幅縮減至19.54％，而坐擁最大規模台股基金仍績效表現居前的安聯投信於16日記者會發布2026年展望指出，看好台股2026獲利將有雙位數成長，且呈現分季先蹲後跳態勢，整體獲利金額再創新高，選股上需關注四大要點以及可聚焦於AI、軍工兩大族群。 安聯投信旗下的三檔台股基金安聯台灣科技、安聯台灣大壩、安聯台灣智慧基金今年分別上漲56％、51％、44.6％，且近三年台股上漲89.75％過程中、三檔基金績效更是達186％～229％，績效表現亮眼。 安聯投信投資長張惟閔表示，股市短線修正壓力在於評價，儘管近期AI出現雜音，但絕大多數科技巨頭仍財務健全且現金流強勁，後市還需再加上主權AI將會支撐需求，認為單一公司狀況不會影響到AI大局，台股目前本益比在20倍左右，高於過去區間，待修正後還會有很多機會。 展望2026年，台股各產業獲利有望可繳出正成長率，預估電子股將成長24％、金融股成長7％、非電子成長16％，全年核心布局可聚焦AI、軍工等兩大方向。 張惟閔表示，尋找台股的投資機會有四大要點：一、具有強勁需求的大型市場；二、價格敏感性不高，會有較好利潤時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1
盤前／籌碼不安定？ 6檔績優可緊抱
近期台股受美股科技股承壓影響再度出現回檔走勢，不過指數仍位於季線之上，依舊維持多方型態，惟研判短線技術指標可能出現整理格局，加上時序進入法人結帳及壽險政策影響，靜候市場換手整理並持續留意季線支撐力道。而上市櫃公司全年獲利及可發放現金股利有機會創下歷史新高；聯準會12月降息1碼。根據近20年資料顯示，1月份漲跌機率各半，平均跌幅在0.34%，其中2008年到2010年跌幅較大，分別為11.58%、7.48%及6.69%；而漲幅最大在2023年，來到7.98%，其次則是2012年的6.29%。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
光電股大爆發！精金、華興4檔昨亮燈漲停 「這檔」搶進Tesla人形機器人供應鏈再添火力
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股光電族群今（17）日同步轉強，成為盤面多頭焦點。中小型成長股獲資金追捧，精金（3049）、華興（6164）、華凌（6916）...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
擴表、縮表是什麼？Fed啟動每月400億買債 一文看懂資產負債表與資金水位！｜看圖說股市
美國聯準會（Fed）12月的利率會議落幕，如市場預期般降息一碼，而眾人更關心的是，Fed將啟動每月400億美元的買債計畫，被解讀為「技術性擴表」，背後隱藏什麼意義？縮表、擴表這些似曾相似的詞彙，關注美國總體經濟的投資人一定不陌生，但你知道這個要縮要擴的「表」是什麼表嗎？擴表／縮表是什麼？Fed可以透過什麼工具達到擴表／縮表的效果？本文帶你從聯準會的資產負債表出發，拆解擴表與縮表背後的資金訊號。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 發起對話