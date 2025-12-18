中華車：明年台灣車市看佳 觀察美中關稅變數

（中央社記者鍾榮峰新北18日電）中華車總經理曾鑫城今天指出，2026年台灣車市「一定會比今年好」，不過需觀察中國大陸和美國關稅談判進展，他表示，「美中關稅還是最大變數。」

仰德集團旗下新竹物流上午在八里物流轉運中心發布智慧電動物流配送車隊，導入30輛中華車3.5噸電動商用車ET35，曾鑫城受邀出席，會後接受媒體短暫採訪。

曾鑫城指出，開發電動物流車並不容易，感謝經濟部產業發展署在車輛研發與示範運行提供關鍵資源支持。

新竹物流總經理李鈺祥表示，八里國際物流轉運中心以智慧物流為核心，結合台北港、基隆港和桃園機場，塑造未來物流新面貌，積極配合國家淨零碳排政策，仰德集團整合企業資源，在八里轉運中心打造光、充、儲能源系統，建立低碳轉運中心。

李鈺祥指出，新竹物流持續布局電動化和綠能化的物流運輸，未來規劃擴大車隊規模，導入智慧能源管理平台。

新竹物流流通事業群總經理張聰海受訪表示，八里物流轉運中心以智慧化物流應用為主，每天可處理150個貨櫃，智慧電動物流車隊初期先導入30輛中華車ET35，蒐集物流應用數據。

張聰海指出，新竹物流今年在八里、彰化、嘉義、高雄等4地轉運中心，啟用智慧自動化辨識與分撿設備。

觀察今年和展望2026年營運，張聰海評估，今年新竹物流整體業績成長6%至8%，明年成長目標也維持相同幅度。

至於是否規劃上市櫃，張聰海表示，新竹物流目前沒有相關計畫。（編輯：張均懋）1141218