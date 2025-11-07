中華車：通過SBTi目標驗證 擴大自用再生能源

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）中華車表示，10月已通過科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）進程減碳目標驗證，其中擴大再生能源建置自用，預估今年達到1879kW，減碳效益預估每年可到1000公噸，未來規劃持續擴大再生能源建置與採購。

中華車透過新聞稿指出，積極推動減碳措施，落實在節能減碳、能源轉型、積極發展及低碳運具等4大方向。

中華車表示，承諾以2024年為基準年，規劃到2035年製程直接排放的（範疇一）與能源間接排放的（範疇二）加總碳排量減少63%；以及（範疇三）類別11「售出產品的使用」碳排量減少63%。

中華車指出，透過推動再生能源使用、智慧節能製造、導入低碳製程技術等，透過提升能源效率與替代能源使用，全面推動減碳計畫。

在內部碳定價（ICP）方面，中華車指出，將碳排放成本內化在投資決策中，並讓各部門積極落實減碳管理，2024年減少碳排1005公噸，並降低潛在外部碳成本。

在供應商管理及在地採購，中華車表示，2024年將「在地採購及供應商管理」納入企業社會責任（ESG）議題，強化綠色採購政策，同時藉由在地採購縮短產品碳足跡，減少供應鏈風險。

中華車指出，從2023年至今年，攜手11家供應商參與經濟部工業局「以大帶小」專案，輔導供應鏈進行節能設備減碳改造計畫，協助供應鏈每年減碳2335公噸CO2e。（編輯：張良知）1141107