中華車ET35獲新竹物流採用 展望明年市況得等最大變數落定

中華汽車總經理曾鑫城坦言，影響2026年車市最大變數還是關稅。

今（18）日一早，中華汽車總經理曾鑫城、新竹物流總經理李鈺祥、士林電機總經理郭約瑟以及眾多合作夥伴齊聚在「新竹物流八里國際物流轉運中心」，就是為了對外宣布並展示新竹物流智慧電動車隊，引進30輛中華車所打造的ET35商用電動貨車。展望2026年市況，曾鑫城話說的保守，預期會較2025年好，但最大變數還是指向「台美關稅」。

自從美國總統川普丟出關稅議題後，台美關稅一路協商至今，也讓車市買氣受到偌大影響。曾鑫城受訪時亦表示，今年車市表現不佳就是受到關稅影響，但關稅至今懸而未決，也讓他目前無法預判2026年整體車市銷售能較2025年成長多少。

廣告 廣告

由中華車打造的ET35商用電動貨車，上市以來反應甚佳，曾鑫城也帶領團隊推廣ET35打入物流業，他強調，ET35是3.5噸車型，但是貨台是5噸車的規格，並搭載鴻海製作的電池、士林電機的馬達，一台車結合了台灣資通訊產業的研發成品，象徵台灣做車的實力，也需要更多消費者使用才能體現出其優異性能。

中華汽車、新竹物流、士林電機今（18）日上午共同出席「新竹物流智慧電動車隊發表會」。

李鈺祥代表新竹物流致詞時，則是透露，雖然電動車造價比較高，但是後續用車成本有機會比燃油車便宜且方便，同時，導入電動車也說明著新竹物流轉型成為智慧創新物流，尤其新竹物流即將在2026年迎來88週年，要穩步成為百年企業，引進商用電動車車隊亦是新竹物流領先同業的一大步。

更多鏡週刊報導

防台積電赴美投資技術外流 國科會：N-2才能出海

宏碁董座陳俊聖接任北市電腦公會理事長 當務之急喊話產業國際化

春節航班訂位近滿 航空三雄加班機、推優惠應戰