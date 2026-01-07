中華郵政再獲保險品質雙獎

中華郵政壽險深耕臺灣近一世紀，以穩健經營與用心服務陪伴民眾生活，於《現代保險雜誌》舉辦的「全國最佳壽險公司暨金控公司排行榜」調查中，再度獲得「知名度最高」及「業務員最優」雙項殊榮，日昨由協理簡詠涵代表出席在臺大醫院國際會議中心舉行的「2026保險品質獎」頒獎典禮。

郵政壽險以守護國人經濟保障為核心使命，透過全臺近1,300處營業據點，提供一站式便捷保險服務，深入偏鄉與離島等地區，積極推動微型保險與小額終老保險，落實普惠金融，讓保險服務跨越地域限制，協助更多家庭獲得基本保險保障，發揮安定社會的力量。

中華郵政公司落實業務員培育，建構完善教育訓練體系，結合實體與線上課程，內容涵蓋保險新知、溝通技巧、公平待客與財務規劃等多元項目，以強化業務員核心職能；另致力優化服務流程，將公平待客原則納入行銷招攬、契約履行，直至售後服務等商品生命週期環節，並榮獲英國標準協會「ISO10002：2018客訴品質管理系統」認證，保障消費者權益。

中華郵政公司將持續發揮核心價值，推出貼近民眾需求的多元保障商品，深化對弱勢族群的支持，穩健扮演社會安定力量，實踐永續經營承諾，履行企業社會責任，與社會大眾共築安心且共好的未來。