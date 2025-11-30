中華郵政員工運動大會 桃榮服處展活力

中華郵政股份有限公司日昨於國立體育大學舉辦「114年度員工運動大會」，桃園榮民服務處受邀組隊參加，由處內同仁共同出席，以實際行動展現健康活力與團隊凝聚力，並藉此促進與友軍、友好機關之間的交流互動，強化彼此在服務與公益領域上的合作情誼。

鄭源敏處長表示，中華郵政公司長期與桃園榮服處保持良好互動，在節慶慰問、公益合作及長者關懷等面向均有緊密連結。本次受邀參加運動大會，不僅提供彼此交流的寶貴機會，更能以運動促進健康、提升團隊士氣。未來榮服處將持續帶領團隊投入公益行動、深化服務榮民眷的量能，同時也鼓勵同仁保持規律運動習慣，以最佳身心狀態投入服務工作，打造更溫暖、更有活力的服務環境。