中華郵政大賺百億元 年終上看4.4個月
[NOWnews今日新聞] 中華郵政公司董事長王國材今（24）日表示，114年是公司重要的經營轉型年，除全面檢視服務流程與營運效能，透過創新思維及跨部門協作，持續精進各項核心業務外，亦積極深化客戶關係經營，致力開發滿足民眾需求的多元便捷服務，結合郵政資源及跨產業合作，發揮企業最大價值，今年轉虧為盈，預估年底稅後淨利可達百億元，員工年終加績效獎金有望領到4.4個月。
今年4月間因美國總統川普實施對等關稅政策，導致新臺幣匯率短期內大幅升值，中華郵政公司營收亦受此影響產生虧損，王國材坦言，6月虧損高達239億元，不過經過拓展郵務、儲匯及壽險業務經營，及資金運用團隊積極操作，加上新臺幣匯率回貶，目前已轉虧為盈，預估年底稅後淨利可達百億元，順利達成年度預算目標。
回顧今年，中華郵政公司在郵務方面，面對函件每年減少2780萬件、收入減少3億元的趨勢，全力轉型至包裹、快捷服務。轉型的重點在客戶關係的維持、投遞品質提升及數位化，並提供大宗電商北中南當日配、東部次日配服務。「ｉ郵箱寄取店」，已完成100座的轉型目標；3月啟用「上門收件預約系統」服務，讓民眾免出門也能寄件；10月舉辦「電動三輪機車啟用典禮」，宣達公司朝向實踐綠色物流的決心。
儲匯方面， 2月及12月推出Samsung Pay與Apple Pay綁定郵政Visa金融卡功能。配合政府普發現金政策，至12月23日，已完成840萬人次的服務，包括直接及登記入帳450萬人次、ATM領現 136萬人次、臨櫃提領254萬人次。在財金公司舉辦的金融資訊系統年會中，榮獲「跨行業務推展卓越獎」、「阻詐聯防貢獻獎」及「跨行服務創新獎」三大獎項。
壽險方面，深入偏鄉及離島等地區，推動微型保險與小額終老保險，建構社會安全網，讓更多弱勢族群獲得基本保險保障。榮獲金管會所頒發的「微型保險競賽-業務績優獎、身心障礙關懷獎」、「小額終老保險競賽-友善高齡獎、普及保障獎」等獎項的肯定。
集郵方面，今年共發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」、「貓貓蟲咖波郵票小全張」等18套新郵及數款文創商品。在數位轉型工作，依據「郵政數位發展藍圖」，整合郵務、儲匯及壽險業務，規劃52項行動方案，推動至今已完成「簡化i郵箱收寄流程」、「開放存簿通儲戶簽名做為印鑑」及「壽險AI智能助理」等27項高優先需求行動方案（約52%）。並持續優化系統串聯與服務流程，強化以客戶為核心的服務體驗。
今年4月30日郵政勞資成功簽訂「團體協約修約」工作，這是自106年起歷經4次協商的重要進展，充分展現中華郵政公司積極為保障全體員工勞動權益、打造友善職場，及重視勞資和諧的理念與決心。
展望明年，將在2月將推出臺灣「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」， 6月完成「A7郵政物流園區」落成典禮， 11月20日至25日舉辦「臺北2026世界郵展」。明年適逢馬年，是中華郵政公司130歲生日，也是中華郵政邁向轉型的第二年，王國材說，將持續結合數位發展與AI創新科技，以強化客戶體驗，增進品牌信賴為核心，發展智慧物流，促進普惠及永續金融，拓展郵政服務多元應用場域，創造企業長期價值，實踐永續發展目標，與客戶及社會共同成長。
