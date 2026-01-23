中華郵政奪AI創新百強優選獎

中華郵政公司日昨於《商業周刊》主辦之「商周AI創新百強」競賽，榮獲優選獎肯定，由副總經理陳棟梁代表受獎，展現推動人工智慧（AI）應用與業務整合的深厚實力與創新成效。（見圖）

中華郵政公司自114年起積極導入AI技術於郵政核心業務及支援系統，從實務方面推動生成式AI等前瞻技術應用。目前已於智慧助理、文件生成及資料分析等多場景導入AI工具，如整合內部規章供櫃員即時查詢，確保服務一致性與效率；同時運用AI動態學習與特徵偵測，提升防詐準確率與異常覆蓋率。

此次榮獲優選獎，除展現數位轉型的具體進展外，也顯示AI應用的實踐成果獲專業肯定。中華郵政公司未來將持續深化AI與業務整合，推動更多應用場景落地，提供更高品質、智慧便捷的全方位服務。