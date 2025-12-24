中華郵政年終4.4個月！淨利達百億翻身成長近4倍

中華郵政2023年雖曾面臨16.5億元虧損，但2024年成功轉虧為盈，創下26.5億元的盈餘佳績！雖然今年6月因外部因素虧損一度高達293億元，但在董事長王國材的帶領下，全年稅後淨利達到驚人的100億元！ 員工們也有好消息，年終加績效獎金預計可領到4.4個月！

郵局 員工年終加績效獎金預計可領到4.4個月！（資料圖／翻攝畫面）

王國材表示，今年4月因川普關稅政策影響，6月一度虧損高達293億元，但中華郵政憑藉郵務、儲匯、壽險三大核心業務的優勢，加上下半年台股回升及匯率穩定，成功扭轉虧損局面。他提到，2023年初曾虧損16.5億元，相較去年獲利26.5億元，今年表現大幅回升，預估全年稅後淨利將突破百億元。

然而，郵務業務面臨嚴峻挑戰，每年函件減少2780萬件，收入縮減3億元。王國材坦言，郵務是目前最大課題，全球趨勢已不可逆。未來將聚焦從傳統信函轉型至快捷與包裹服務，因為信函可能隨時退出歷史舞台。

此外，中華郵政也積極配合政府政策，截至12月23日，已完成840萬人次的普發現金服務，包括直接及登記入帳450萬人次、ATM領現136萬人次、臨櫃提領254萬人次。同時，儲匯業務推出Samsung Pay及Apple Pay綁定郵政Visa金融卡功能，進一步提升用戶便利性。

壽險方面，王國材強調將深入偏鄉及離島，推動微型保險與小額終老保險，為更多弱勢族群提供基本保障，實現普惠金融的目標！

