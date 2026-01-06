中華郵政攜手北港武德宮推聯名禮盒 i郵購上架雲林名產做公益

中華郵政攜手北港武德宮推聯名禮盒，雲林名產上架 i 郵購、銷售同步做公益。（圖／北港武德宮提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】中華郵政公司攜手雲林北港武德宮，結合信仰文化與在地農產，自114年12月16日起於「i郵購」平台推出「好事花生」與「開運好油」兩款聯名禮盒，每款禮盒均隨附「虎鴿聯萌」香火袋，象徵平安守護、招財納福，深受民眾喜愛。

聯名禮盒上市前，特別舉行過爐祈福儀式，由中華郵政公司董事長王國材與北港武德宮主委林安樂共同主持，祈願香火護佑、福氣延續，祝福民眾新的一年好運連連。此次設計以武德宮陪祀神將「黑虎將軍」結合郵局人氣吉祥物「波波鴿」，創意十足、辨識度高，首波預購一推出即全數售罄。

「i郵購」長期致力推廣臺灣在地農產品與地方特色伴手禮，並結合公益回饋，創造正向循環。本次聯名禮盒每售出一盒，店家即捐出新臺幣10元予「雲林縣聽語障福利協進會」，將祝福轉化為實際行動。活動現場並由王國材董事長代表捐贈新臺幣3萬6,000元予協進會，由理事長蕭玉敏代表受贈，作為聾人及聽語障者扶助專款，期盼透過跨界合作，為社會注入更多溫暖與關懷。

第二波聯名禮盒預購將於115年1月6日中午12時起於「i郵購」正式開賣；同時，北港武德宮為回饋「i郵購」會員，以中華郵政金融機構代碼（700），於「i郵購」加碼推出「700盞財神燈」線上點燈服務，歡迎民眾多加利用，讓新的一年財運亨通、萬事順遂。