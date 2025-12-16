中華郵政攜手北港武德宮 春節聯名禮盒

中華郵政公司為迎接馬年春節到來，首度與「北港武德宮」合作，結合雲林在地知名特產，推出「好事花生」及「開運好油」兩款限量聯名禮盒。首波預購於114年12月16日上午10時在「i郵購」獨家販售，隨盒附贈精美「虎鴿聯萌」香火袋，象徵「招財又平安」，極具收藏價值。（見圖）

北港武德宮是臺灣第一座奉祀「天官武財神趙公明」的廟宇，信眾遍布海內外，香火鼎盛，陪祀的「黑虎將軍」亦深受民眾喜愛。本次特與郵局人氣吉祥物「波波鴿」聯名推出「虎鴿聯萌」香火袋，每個香火袋都經過武德宮過爐祈福儀式，為大家招財納福並庇佑平安順遂。

本次禮盒選用雲林在地農特產，第一款「好事花生」禮盒為百大青農品牌-秝豪花生，嚴選當地新鮮黑金剛花生製作，內含花生糖15顆及花生仁1罐，含運價新臺幣388元；第二款「開運好油」禮盒為擁有百年歷史的西螺名店-瑞春醬油，內含黑豆醬油、黑豆油膏及麻油各1瓶，含運價新臺幣348元。凡選購任一款禮盒，每盒將提撥10元捐助「雲林縣聽語障福利協進會」，讓祝福與善念持續傳遞。

為回饋首波購買民眾，中華郵政公司於開賣首日起至31日止在「i郵購」舉辦早鳥預購抽獎活動，於活動期間內完成付款，就有機會抽到Q版霹靂布袋戲英雄人物-霹靂吉利PILIGILI手偶或奇幻武俠世界布袋戲藝術大展限定版公仔組。第二波預購將於115年1月6日12時開賣，產品數量有限，歡迎民眾至「i郵購」（https://www.postmall.com.tw）選購。