中華郵政放大招！馬年郵筒超特殊 藏家搶收當傳家寶

財經中心／師瑞德報導

為迎接民國115年歲次丙午馬年新春，中華郵政公司預定於114年12月1日發行「新年郵票（114年版）」1套2枚及1張小全張。本次郵票設計以「龍馬精神賀新歲」為主軸，將象徵吉祥與力量的駿馬結合連續龍紋圖騰，傳達神采奕奕、奮發向前的祝福寓意，營造嶄新一年的節慶氣息。

其中，面值6元的紅馬郵票以喜氣洋洋的形象象徵繁榮昌盛，寓意馬到成功、前程似錦；面值13元的白馬則展現堅毅剛健的精神，傳遞新年一馬當先、自強不息的正向力量；面值15元的小全張以赤駒騰雲、氣勢如虹的構圖，象徵新年氣概如馬奔騰，展現駿逸昂揚的「龍馬精神」。

廣告 廣告

中華郵政表示，為滿足集郵迷及收藏愛好者需求，當日同步推出「新年郵票（114年版）印刷全張」典藏郵品，採用專屬典藏圓筒包裝，內含未裁切之6元與13元郵票全張（各20枚）各2張、小全張印刷全張（共9小張）1張，並隨附證書乙份。此項郵品保留印製時的色標與裁切線，自民國98年起持續發行，兼具藝術與收藏價值。

配合新年郵票發行，郵政公司也將推出首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡等周邊郵品，預計提前於11月27日開賣，並於12月1日正式發行當天提供預銷首日戳之低值封、套票封及小全張封，邀請全台集郵迷共同迎新納福。

民眾可於全國37個長期集郵訂戶作業局（詳細地址可至中華郵政官網https://www.post.gov.tw查詢）現場購買，亦可透過「i集郵」平台（https://stamp.post.gov.tw）線上選購，或向各地郵局預約訂購，為新的一年增添一筆充滿文化意象與祝福意涵的郵票收藏。

中華郵政將於12月1日發行114年版新年郵票，以「龍馬精神賀新歲」為主題，推出紅馬、白馬與小全張赤駒設計，傳遞吉祥、堅毅與奮進寓意。另同步發售印刷全張典藏郵品與多項周邊商品，線上「i集郵」與全台郵局皆可選購，歡迎搶先收藏迎馬年。（圖／中華郵政提供）

更多三立新聞網報導

霸氣！AUM衝到5300億 台新新光投信點三箭衝兆元

10月驚險！券商獲利「起死回生」 當月獲利王牌是「他」

台股急震一周 抗跌ETF前10強出列

AI競賽已變天！上週美股示警要看懂 本週股價爆發點總整理

