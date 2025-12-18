中華郵政明年起「取消1服務」 祭3個月過渡期優惠：郵資限時減10元

中華郵政宣布明年起取消國際掛號小包簽收與書面查詢服務。（示意圖／報系資料照）

中華郵政宣布，配合萬國郵政聯盟（UPU）政策調整，自民國115年1月1日起，國際掛號小包（不含寄往中國大陸地區）將不再提供收件人簽收與書面查詢服務。不過，如遇郵件遺失、被竊或毀損，仍可依現行規定申請補償。此外，為協助民眾適應調整，自明年1月至3月將提供每件10元的郵資減免優惠。

目前國際掛號小包每年郵寄量約為數十萬件，現行收費方式為「國際小包郵資＋掛號費」合計（掛號費為新台幣65元），服務內容包含郵件追蹤、書面查詢與補償機制。

根據中華郵政公告，此次配合UPU標準進行調整後，寄件人將無法再取得收件人簽名，亦無書面查詢機制，但仍可透過官網查詢郵件投遞狀態，掌握配送進度。補償制度則不受影響，相關申請程序將依現行規定辦理。

為配合寄達國郵政系統需求，中華郵政亦將同步調整郵件條碼格式，國際掛號小包原本以「R」開頭的編碼，自115年起改為「L」開頭。中華郵政提醒，用戶如於114年12月31日前已透過EZPost系統完成「R開頭」託運單製作，必須在年底前完成交寄；逾期者須重新製作「L開頭」託運單，方可受理寄件。

此外，為降低用戶適應新制的衝擊，中華郵政自115年1月1日至3月31日止，針對每件國際掛號小包提供10元郵資減免優惠，作為過渡期配套措施。中華郵政強調，此優惠為限期措施，非永久性調降，未來是否進一步調整費率，仍將視實際營運量與國際情勢審慎評估。

中華郵政同時提醒，目前不含掛號的國際平常小包，並不提供郵件追蹤、查詢或補償服務。而另一項針對跨境電商所設計的「國際e小包（ePacket）」則提供完整追蹤功能，郵資具競爭力，但不含書面查詢與補償。

