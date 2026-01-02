中華郵政未來郵件服務 限時5折優惠

記者李佩玲／臺北報導

為鼓勵民眾透過「未來郵件」傳遞祝福與心意，預約並珍藏美好回憶，中華郵政公司今（2）日宣布，即日起至12月31日止，推出「特別處理費及保管費」5折優惠活動，最高可折抵1850元。

中華郵政指出，未來郵件別具紀念意義，適用於人生各重要階段，如求學與畢業階段，學生可寫下對未來的夢想與期許，師長留下祝福與勉勵；婚姻與親子階段，新人寫下白頭偕老的承諾，父母於孩子年幼時留下叮嚀與祝福；歲末年初時刻，寫下新年目標與心願，作為未來自我檢視與回望初心的重要依據；病患或治療期間，將鼓勵、思念或感謝化為文字，寄給未來的自己或親屬，成為生命韌性與感恩的溫暖見證。

中華郵政說明，未來郵件共推出「未來郵件溫情箱」及「未來郵件時空箱」2款專用紙箱，象徵珍藏郵件、寄託心意的獨特使命，民眾可至全國54處指定收寄郵局寄件，相關資訊可於中華郵政全球資訊網「郵務業務專區－未來郵件業務」查詢。

未來郵件服務推出「未來郵件溫情箱」及「未來郵件時空箱」2款專用紙箱。（本報資料照片）

未來郵件資費一覽表。（中華郵政提供）