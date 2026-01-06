中華郵政聯名武德宮禮盒 招財納福賀新春

記者李佩玲／綜合報導

迎接馬年春節到來，中華郵政公司與北港武德宮合作，即日起推出結合雲林在地知名特產的「好事花生」及「開運好油」聯名禮盒第2波預購，隨盒附贈「虎鴿聯萌」香火袋；中華郵政公司董事長王國材與武德宮主委林安樂昨日共同舉行過爐祈福儀式，祝福民眾在新的一年好運不斷。

中華郵政指出，聯名禮盒選用雲林在地農特產，其中「好事花生」為百大青農品牌—秝豪花生，內含花生糖15顆及花生仁1罐；「開運好油」則為擁有百年歷史的西螺名店—瑞春醬油，內含黑豆醬油、黑豆油膏及麻油各1瓶。凡選購任一款禮盒，每盒將提撥10元捐助「雲林縣聽語障福利協進會」，傳遞祝福與善念。聯名禮盒由北港武德宮陪祀的「黑虎將軍」與郵局人氣吉祥物「波波鴿」合體亮相，創意設計深受民眾喜愛，首波預購已全數售罄，第2波預購即起在i郵購開賣。

中華郵政表示，北港武德宮是臺灣第1座奉祀「天官武財神趙公明」的廟宇，信眾遍布海內外，香火鼎盛，陪祀的「黑虎將軍」亦深受民眾喜愛。此次與郵局人氣吉祥物「波波鴿」聯名推出「虎鴿聯萌」香火袋，每個香火袋都經過武德宮過爐祈福儀式，為大家招財納福並庇佑平安順遂。此外，為回饋i郵購會員，北港武德宮以中華郵政金融機構代碼700，於i郵購加碼推出「700盞財神燈」線上點燈服務，歡迎民眾多加利用。

中華郵政與武德宮合作推出結合雲林在地知名特產的「好事花生」及「開運好油」聯名禮盒。（中華郵政提供）