中華郵政試辦防詐ATM 遮蔽臉部將暫緩操作

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未來戴口罩於郵局ＡＴＭ提款，將有一二０秒之暫緩操作期，並會在倒數三十秒發聲警示，但如民眾拒不脫口罩，則仍能繼續辦理提款作業。（中華郵政提供）

記者傅希堯／台北報導

未來在郵局自動櫃員機（ＡＴＭ）領款要露出臉部了！中華郵政九日宣布，配合政府打擊詐騙犯罪，六月底前，將於四十六處詐騙集團車手提款之熱點ATM推出臉部遮蔽示警，民眾領錢時如戴口罩，將暫緩操作一百二十秒，且於倒數三十秒發聲警示提款人移除口罩。

中華郵政表示，近年來車手透過ＡＴＭ取款之詐騙犯罪頻傳，由於取款時常配戴口罩或安全帽遮蔽面部特徵，增加被識別蒐證與查緝難度。金融監督管理委員會為降低車手犯罪案件，鼓勵金融機構導入臉部遮蔽示警功能。

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中華郵政指出，為兼顧ＡＴＭ提款便利性與警示效果，將於機台操作頁面設置交易倒數功能，民眾若沒有移除臉部遮蔽，ＡＴＭ就會暫緩操作一百二十秒，若在最後三十秒未能移除臉部遮蔽，ＡＴＭ將發出提示音，但時間過後即使未移除臉部遮蔽，仍會允許使用者進入交易頁面繼續操作，以降低對一般民眾造成的不便。

中華郵政表示，會優先於車手提款熱點區域選擇四十六台ＡＴＭ進行試辦，未來將視辨識精準度與試辦成效擴大到全部ＡＴＭ實施，以守護民眾財產安全，共同建構全民安心的金融環境。