中華郵政轉虧為盈 員工獎金士氣旺

【記者郭襄陽台北報導】中華郵政董事長王國材24日說，經團隊努力，中華郵政ˋ已成功轉虧為盈，員工最多可領4.4個月獎金。王國材指出，112年中華郵政面臨低谷，首度虧損16.55億元，去年獲利26.55億元，今年稅後淨利可望達100億元，呈現回升趨勢。



長王國材24日與媒體交流時分享說，今年對中華郵政而言，猶如是「坐雲霄飛車的一年」，受到美國總統川普關稅政策影響，公司6月虧損293億元，當時氣氛非常差。



面對郵票業務同樣面臨衰退，王國材鼓勵員工除了要有新思維外，且還要有時效性，過去郵票發行往往需半年，熱度容易消退，因此特別要求集郵處依據市場熱度調整發行時程。



王國材表示，在此困境下，經資金運用團隊的積極操作、郵儲壽本業的努力，加上受惠下半年台股上揚及台幣匯率回貶，已成功轉虧為盈，預估今年稅後淨利可達100億元，預期員工最多可領4.4個月獎金（考核及績效獎金）。



不過，郵務面對函件每年減少2780萬件、收入減少3億元的趨勢，王國材認為，郵務將是中華郵政面臨最大課題，全球郵務受到數位化影響，寫信民眾減少，並舉例丹麥郵局今年底停止寄送信函，並拆掉郵筒，他提到，未來將全力轉型至包裹、快捷服務。



談到轉型重點，王國材直言，包括客戶關係維護以及遞送品質與數位化提升，上任後已拜訪56家企業，重新聯繫多年未合作的客戶，成功將部分客戶追回。



在物流與快捷服務方面，隨著電商興起，「當日配」成為主要需求，王國材指出，中華郵政已在北、中、南部提供當日配送服務，東部地區則提供次日到貨。



為了彌補晚間未營運狀況，王國材強調，i郵箱數量已達2408座，其中第5代i郵箱完成100座，寄件與取件功能皆大幅優化，而上門收件預約系統的推行，也成為能與超商競爭的關鍵，另為加強綠色物流與運輸效率，導入電動三輪車，除降低碳排放外，也能一次運送更多包裹，提升物流運能。



在數位轉型工作，王國材指出，依據「郵政數位發展藍圖」，整合郵務、儲匯及壽險業務，規劃52項行動方案，推動至今已完成27項高優先需求行動方案（約52%），將持續優化系統串聯與服務流程，強化以客戶為核心的服務體驗。



儲匯方面，中華郵政2月及12月推出Samsung Pay與Apple Pay綁定郵政Visa金融卡功能。



集郵方面，中華郵政今年共發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」、「貓貓蟲咖波郵票小全張」等18套新郵及數款文創商品。



今年4月30日郵政勞資成功簽訂「團體協約修約」工作，王國材表示，這是自106年起歷經4次協商的重要進展，充分展現公司積極為保障全體員工勞動權益、打造友善職場，及重視勞資和諧的理念與決心。2025/12/24

