中華郵政轉虧為盈！王國材：員工年終獎金上看4.4 個月

中華郵政公司董事長王國材今(24)日表示，在經過全同仁積極努力，拓展郵務、儲匯及壽險業務經營後，預估年底稅後淨利可達百億元，員工年終加上績效獎金可望領4.4個月。

[Newtalk新聞] 今年4月間因美國總統川普實施對等關稅政策，導致新台幣匯率短期內大幅升值，中華郵政公司營收亦受此影響產生虧損。不過中華郵政公司董事長王國材今(24)日表示，在經過全同仁積極努力，拓展郵務、儲匯及壽險業務經營後，預估年底稅後淨利可達百億元，員工年終加上績效獎金可望領4.4個月。

王國材今日與媒體交流時表示，今年4月間因美國總統川普實施對等關稅政策，導致新台幣匯率短期內大幅升值，中華郵政公司營收亦受此影響產生虧損，經全體同仁積極努力，拓展郵務、儲匯及壽險業務經營，及資金運用團隊積極操作，加上新臺幣匯率回貶，目前已轉虧為盈，預估年底稅後淨利可達百億元，順利達成年度預算目標。因此，員工年終加上績效獎金可領4.4個月。

王國材近一步指出，中華郵政過去幾年盈餘都在100億元上下，2021年因為匯率的關係賺了超過190億元，但2023年面臨首度虧損，年盈餘虧損16.5億元，接著在2024年從低谷爬升、小賺26.5億元，而今年成功反彈回到原有的水準，全年稅後淨利可達百億元，擺脫低迷。

