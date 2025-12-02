中華郵政馬年郵票特展 一睹駿馬多元風采

記者李佩玲／臺北報導

為迎接丙午馬年到來，中華郵政公司將於12月9日至115年4月12日在郵政博物館6樓特展室舉辦「馬的不思議－生肖郵票特展」，本次特展除展出馬年生肖及與「馬」主題相關的郵票外，還規劃藝術講座及創意手作教學等活動，有興趣的民眾千萬別錯過。

中華郵政指出，本次特展展出馬年生肖及與「馬」主題相關的郵票，以生動有趣的情境主題，全面解析馬的生態知識、神話故事、文字及藝術等豐富形象，並設有超人氣「馬兒快快跑」互動體驗，歡迎民眾親臨郵政博物館感受馬多元不思議的驚奇魅力。

特展首日上午9時至11時於1樓營業廳設立臨時郵局，備有臨時郵局實寄戳、癸字戳及特展紀念戳供銷蓋集郵品。115年1月18日舉辦「奔馳吧!小馬－光柵手作動畫工作坊」、115年3月7日舉辦「百駿圖玩藝術－兒童藝術講座暨創意工作坊」。為增添年節氣氛並推廣傳統書藝文化，115年1月31日下午2時至4時於6樓展廳也舉辦「揮毫送春聯．好運馬上來」，邀請書畫名家現場揮毫，書寫吉祥春聯，喜迎好年。

另外，凡購票參觀者於展場打卡或拍照上傳至FB、IG、Threads或Google Map，經導覽人員確認，即可轉動扭蛋機，獲得小禮物1份，展覽期間分9梯次限量贈送，送完為止，相關資訊可至中華郵政或郵政博物館網站查詢。