中華郵政「未來郵件」5折優惠 馬年迎春紅包袋開賣

中華郵政「金馬迎春紅包袋」115年1月5日正式發售。（中華郵政提供／蔡明亘台北傳真）

中華郵政鼓勵民眾透過「未來郵件」傳遞祝福與心意，預約並珍藏美好回憶，於115年1月2日起至115年12月31日止，推出「特別處理費及保管費」5折優惠活動，折扣金額最高可達1850元。此外，中華郵政也推出「金馬迎春紅包袋」，將於115年1月5日正式發售。

中華郵政表示，未來郵件別具紀念意義，適用於人生各重要階段，包括求學與畢業階段，學生可寫下對未來的夢想與期許，師長留下祝福與勉勵；婚姻與親子階段，新人寫下白頭偕老的承諾，父母於孩子年幼時留下叮嚀與祝福。

中華郵政鼓勵民眾透過「未來郵件」傳遞祝福與心意。（蔡明亘攝）

以及歲末年初時刻，寫下新年目標與心願，作為未來自我檢視與回望初心的重要依據；病患或治療期間，將鼓勵、思念或感謝化為文字，寄給未來的自己或親屬，成為生命韌性與感恩的溫暖見證。

中華郵政自114年10月3日起啟用全新Slogan「漫遊時空 傳遞溫情」，並同步推出「未來郵件溫情箱」及「未來郵件時空箱」兩款專用紙箱，象徵珍藏郵件、寄託心意的獨特使命。

另為提升服務品質，已同步簡化保管年限計費標準，並調整特別處理費及保管費，提供民眾更便利、貼心的用郵體驗。歡迎至全國54處指定收寄郵局寄件，相關收寄郵局資訊可至中華郵政全球資訊網「郵務業務專區－未來郵件業務」查詢。

此外，中華郵政也宣布，於115年1月5日推出「金馬迎春紅包袋」，每組3入（1金2紅），售價新臺幣15元。本次推出之紅包袋分別以駿馬回眸及金馬奔騰設計紅、金2款圖案，並搭配文字「丙午英姿 GALLANTRY」及「奔騰向前 MOMENTUM」，期許丙午新年意氣風發、自強不息。歡迎民眾洽全國各地郵局購買，或上網至「i集郵」訂購。

