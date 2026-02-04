中華郵政「2025威廉波特世界少棒冠軍」紀念郵票 2月10日正式開賣

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

為紀念台灣隊奪得2025年威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，中華郵政公司特別推出「2025威廉波特世界少棒冠軍」紀念郵票。特別規劃發行紀念郵票1套2枚，每枚面值12元，預定於2月10日正式發行。

為紀念台灣隊奪得2025年威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，中華郵政公司特別推出「2025威廉波特世界少棒冠軍」紀念郵票。（圖／中華郵政）

本套郵票以「最強團隊」與「榮耀時刻」為主題，透過生動畫面呈現球員們在場上奮力拚搏的英勇身影以及團隊合作所展現的卓越成果。郵票版銘同時記錄自1969年我國首度奪冠以來，至2025年第18度登上世界之巔的輝煌歷程，象徵台灣在世界少棒舞台上持續締造佳績的傳承精神，也期盼藉此激勵更多年輕世代投入棒球運動。

廣告 廣告

配合紀念郵票發行，中華郵政另行製作首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，並將於2月6日提前開放販售；另有預銷首日戳套票封及郵摺，將於2月10日郵票發行當日同步推出。相關集郵品項可至全台37個長期集郵訂戶作業局選購，亦可透過「i集郵」網站或向各地郵局預約購買。

更多FTNN新聞網報導

對離島國軍表達最高敬意！中華郵政宣布春節勞軍「郵資打8折」 符合資格地區一次看

手機取票太方便 郵局「領台鐵車票」服務明年喊卡

全民普發現金1萬！全台郵局今日開領 王國材視察讚：秩序良好運作順暢

