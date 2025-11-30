中華郵政12／1重啟「寄美國掛號信件」 寄送前先做1事
受美國政府關稅政策影響，美國海關對進口郵件審查趨嚴，中華郵政公司10月中暫停提供寄往美國掛號信件服務，近日則公告恢復，自114年12月1日起重新受理。
今年美國海關對進口郵件審查愈來愈嚴格，多次發生寄往美國與夏威夷的國際航空函件因不明原因被退件，中華郵政10月中暫停提供掛號服務，若民眾欲寄郵件赴美，包括信函、明信片、印刷物、新聞紙、郵簡等，要改以「平常函件」交寄，勿透過掛號方式。
中華郵政與美國郵政溝通後，日前重新公告，自114年12月1日起，恢復收寄發往美國之掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務。
郵局說明，寄往美國的各類國際郵件，包含平常小包、掛號小包、掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件、國際包裹及國際快捷郵件等，不論內裝物為商品或文件，請先至中華郵政公司全球資訊網的「EZPost線上交寄」網頁，製作國際郵件發遞單，不接受紙本發遞單。
寄往美國郵件，內裝物品為商品時，目前僅限物品種類勾選「禮品」且內容物價值不逾美金100元，以及內容物為「書籍」。
中華郵政也提醒，目前歐盟27國、美國、日本、香港、英國、瑞士、挪威、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯及蒙古郵政屬強制要求郵件需預先傳遞電子通關資訊（ITMATT），以紙本發遞單交寄的郵件，因無法提供電子通關資訊（ITMATT）予寄達國郵政，恐遭致退件。
