中華郵政ATM 挑車手熱點試辦臉部遮蔽示警

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▲中華郵政將在車手熱點ATＭ試辦「臉部遮蔽示警功能」，若有戴口罩、安全帽等會有提示聲。示意圖。（圖／記者李青縈攝）

[NOWNEWS今日新聞] 近年ATM車手犯罪頻傳，而取款時常配戴口罩或安全帽遮蔽面部特徵，讓識別蒐證與查緝難度提高。中華郵政配合政府打擊詐騙犯罪在全台車手提款熱點試辦「臉部遮蔽示警功能」，會發出提示聲提醒使用者移除臉部遮蔽，但時間到仍會讓使用者繼續使用，降低對一般民眾的不便。

中華郵政副總經理蔡文慶表示，6月底會先在46個車手熱點試辦， 若是出現臉部遮蔽會發出提示聲示警，希望嚇阻蓄意遮蓋臉部的詐騙集團車手。但為兼顧民眾便利，若未能於時限內完成辨識，仍允許使用者進入交易頁面繼續操作。

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金融監督管理委員會為降低車手犯罪案件，阻斷詐騙集團金流，鼓勵金融機構積極導入臉部遮蔽示警功能。蔡文慶說，未來將視辨識精準度與試辦成效擴大實施，與民眾聯手打擊詐騙犯罪，守護財產安全，共同建構全民安心的金融環境。

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