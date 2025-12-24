中華醫大副校長們巧扮聖誕老人 現身校園散播歡樂散播愛

聖誕老人現身教室引來同學驚喜歡呼、搶要糖果。（圖：中華醫大提供）

「哇！聖誕老人耶！」「有好多隻麋鹿喔！」，聖誕節前夕，3位聖誕老公公帶著一群麋鹿現身中華醫事科技大學的校園，沿途發送糖果餅乾，也進到教室和師生同樂，聖誕歌曲響徹校園，引來師生驚喜歡呼，更有學生搶著跟聖誕老人合照，為校園掀起歡樂聖誕的熱潮，氣氛溫馨又熱鬧。

迎接聖誕節的到來，中華醫大副校長王志達、洪明權與殷立德，粉墨登場扮成聖誕老人，帶著由行政主管和系主任們扮成的麋鹿和聖誕天使團，利用上午第3、4節班週會的時間現身校園，伴隨響徹校園的聖誕樂曲，沿途發送糖果餅乾。

看到聖誕老人和麋鹿們現身校園，同學開心驚呼，並搶著跟聖誕老人要糖果和禮物，有人更歡喜拍照，直呼太可愛了！除了走逛校園發送糖果和餅乾，華醫的聖誕老人和麋鹿團也以快閃方式，隨機進到教室和師生同歡，讓不少正在開班週會的師生驚喜連連！

值得一提的是，聖誕驚喜快閃活動巧遇玫瑰墓樂團蒞臨華醫，結合反毒與交通安全在演藝廳進行一場感性與思辨並重的音樂會，由玫瑰墓樂團團長兼吉他手，也是台南市立醫院急診部主任的蘇世揚醫師帶領團員，以精彩的演出，引領師生重新思索生命的意義與價值。（陳婉玲報導）