中華醫大與新營醫院簽MOU

中華醫大與新營醫院主管團隊出席簽約結盟儀式，期許成為彼此的優良夥伴，共同培育醫護人才與推動學術研究。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

中華醫事科技大學四日與衛福部新營醫院簽訂合作備忘錄（ＭＯＵ），雙方未來將在學術研究、社區照護、醫學檢驗、長照與護理人才培育等方面，積極進行產學合作及交流，特別是面對智慧照顧時代的來臨，產學如何精進專業育才與臨床服務，建立具體共識，期盼共創雙贏契機。

簽約合作儀式在中華醫大舉行，由中華醫大校長李碧娥和新營醫院院長莊毓民代表雙方簽訂，新營醫院管理中心主任林家安、檢驗科主任林朝欽、護理科督導施麗華、管理中心專員連玲慧，以及中華醫大醫事學院楊堉麟院長、護理系系主任黃惠子、副主任黃淑玲、醫務健康管理及長照系系主任曾雅芬、醫學檢驗生物技術系系主任黃昭祥等，一起參與簽約結盟，見證雙方的合作正式展開。

廣告 廣告

李碧娥校長表示，新營醫院是台南溪北地區的大型醫院，歷史悠久，兼負溪北地區民眾的健康照護。特別的是，新營醫院致力於專業的社區照護，而中華醫大設有長期照顧經營管理系，面對高齡社會的台灣現況，期盼未來成為中華醫大的優良夥伴，共同培養長期照顧專業人才。

新營醫院院長莊毓民表示，中華醫大的校務發展重點和新營醫院未來的發展很契合，得知中華醫大積極推動智慧導入健康照護，正值柳營未來將開發為智慧機器人園區，與園區相距不遠的新營醫院未來在智慧醫療照顧上，也將大力投入，雙方在護理、醫檢師、長照等專業人才培育及就業等方面，樂觀其成。

未來雙方將攜手共同推動居家醫療照護、護理師及長照人才的培育，新營醫院提供中華醫大學生實習機會、共培國際專班的學生，以及提供外籍學生實習及工讀的機會，讓大台南地區的民眾獲得更優質的照護與醫療服務。