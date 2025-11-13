中華醫大與育英醫專策略聯盟

中華醫大與育英醫專簽署策略聯盟合作，啟動跨校跨區攜手合作醫護人才培育。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

中華醫事科技大學十三日與育英醫護管理專科學校簽署策略聯盟合作，議定以「５＋２」（五專＋二技）的合作方式攜手醫護人才培育，未來將透過整合兩校的優勢資源，更有效的應對醫療人力資源的挑戰，為社會提供更高品質的醫療服務。

簽約結盟儀式在中華醫大舉行，由中華醫大校長李碧娥和育英醫專代理校長卓怡孜代表雙方簽署，中華醫大醫事學院院長楊堉麟、護理學院院長謝政蓉、民生學院院長姜泰安等三院院長偕同相關系科主任，育英醫專秘書室主任王健任、護理科主任陳孟勤、老人健康服務事業管理科主任林盈諄、化妝品應用與管理科主任朱立雯等，一起出席見證雙方啟動跨校合作契機。

中華醫大校長李碧娥表示，簽署策略聯盟合作不僅是學校之間的資源共享，更是對社會責任的實踐。

育英醫專代理校長卓怡孜則期盼有更多的醫療機構加入兩校共同培育人才的行列，為社會的健康發展做出應有的貢獻。

結盟簽約儀式完成後，中華醫大與育英醫專的合作也正式啟動，未來兩校將透過交流合作平台的建立，增進教育質與量提升的同時，也將共同促進雙方學生的學習、升學進路與教師職員的進修。