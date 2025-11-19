中華醫大越籍生 種水仙做燈籠

台南市文化協會與中華醫事科技大學攜手，帶領外籍生，體驗水仙花植栽與元宵平安燈籠DIY。 （協會提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南市文化協會推動鄉土文化，十九日與中華醫事科技大學攜手舉辦國際青年壯遊台灣文化體驗活動，帶領四十位來自越南的外籍學生，體驗水仙花植栽與元宵平安燈籠ＤＩＹ，讓外籍生不僅對台灣節慶習俗文化更加了解，而提著親自完成的燈籠，更有滿滿成就感。

來自越南、就讀視光系大一的四十位學生，在台南市文化協會理事長周芷茹率領工作團隊指導下，配合青年壯遊台灣文化計畫，體驗台灣文化習俗。活動由老師鄭道聰指導如何植栽水仙花及水仙花球莖雕刻工藝，以深入淺出方式讓學子動手做，不僅認識水仙花具有高雅清新、純潔和忠誠涵意，也是許多華人過年時，喜歡擺放在家中的裝飾花卉，開花時淡淡的香味，為家裡增添溫馨雅致感。

除認識水仙花植栽培養，周芷茹也帶領所有人進行元宵燈籠ＤＩＹ，教大家如何將一片片鏤刻的紙雕拼接成一顆燈籠。周芷茹表示，在台灣每逢農曆的元月十五日元宵節，人們有燈籠、賞燈會習俗，燈籠象徵光明、智慧、團圓與驅邪避災，是深具吉祥意涵的習俗工藝。學生除拍照並和在越南的家人分享，也認識「安平」是台南最古老聚落，也是台灣歷史歷史緣起。