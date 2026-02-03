中華醫大、印尼穆罕默德大學簽署MOU

中華醫大校長李碧娥（左）和印尼穆罕默德大學校長Dr. Mundakir（中）代表兩校簽署合作備忘錄。（中華醫大提供）

中華醫事科技大學拓展國際視野、跨國專業人才培育插旗印尼泗水穆罕默德大學。兩校在今年簽署合作備忘錄（ＭＯＵ），未來將在師資、教學與研究設備、學生交換等各項資源共享及多方面合作；同時，中華醫大校長李碧娥、醫事學院院長楊堉麟、護理學院院長謝政蓉、醫學檢驗生物技術系主任黃昭祥等四位教授獲穆罕默德大學合聘教授。

中華醫大與印尼穆罕默德大學簽署合作備忘錄儀式日前在穆罕默德大學舉行，由中華醫大校長李碧娥和穆罕默德大學校長Dr. Mundakir代表兩校進行簽署，同行的中華醫大代表與穆罕默德大學一級主管和學生代表，出席見證這場跨國學術合作結盟盛會。

兩校未來將在師資、教學與研究設備、學生交換等各項資源共享及多方面交流合作，預計今年內穆罕默德大學就會以短期進修模式進行學生交換，選派學生到中華醫大學習，有助於少子化衝擊下，拓展生源。

在為期兩天的參訪交流行程中，李碧娥校長以「數位健康對教學與社區的影響與成果」為題，受邀向二百多位印尼師生發表演講，分享中華醫大如何將ＡＩ成功融入教學與社區服務，以及學校的科系特色、師資陣容、新穎的教學設施和實驗室等，在專業人才培育的成果等，獲得印尼師生的高度評價，並對台灣高等教育的智慧醫療實力讚賞與肯定。

以醫事護理等專業人才培育為教育特色的中華醫大，師資實力也深獲穆罕默德大學讚賞，包括具護理專業背景的李碧娥校長、基礎醫學背景的謝政蓉院長和醫學及醫事檢驗技術背景的楊堉麟院長、黃昭祥主任，被穆罕默德大學選為合聘教授。穆罕默德大學校長Dr. Mundakir對兩校日後在學術交流合作上寄予厚望，更對醫事科系教育的銜接和人才培育高度支持。