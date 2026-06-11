中華隊亞運徵召王彥程？韓華鷹證實收到棒協公文，KBO不停賽恐成最大變因

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

隨著2026年愛知・名古屋亞洲運動會（Asia Games）腳步日益逼近，各國棒球代表隊的組訓與徵召作業也進入白熱化階段。目前效力於南韓職棒（KBO）韓華鷹隊（Hanwha Eagles）的台灣左投王彥程，傳出有望披上中華隊戰袍出賽。針對此一消息，韓華鷹球團稍早向韓國媒體證實，他們確實收到來自台灣的徵召請求，目前正針對「是否放行」進行內部評估。

韓華鷹球團高層11日接受《韓聯社》訪問時表示，球團的確收到來自中華棒協（CTBA）發出的正式公文，內容主要是探詢、是否能夠讓王彥程選手接受國家隊徵召，並參加2026年名古屋亞運棒球賽事。

廣告 廣告

對於是否放行王彥程參與亞運，韓華鷹球團相當謹慎。畢竟早在年初世界棒球經典賽（WBC）前夕，該球團就曾針對王彥程可能被台灣徵召一事進行多方考量。有了先前的交涉經驗，韓華鷹預計會進行縝密的內部戰力評估，確保在球團戰力與選手國家隊榮譽之間能取得平衡。由於本屆亞運舉辦期間，KBO聯賽決定「不暫停、不停賽」維持常規進行，讓所有職業球團在面對國家隊徵召時，都會更加謹慎評估，深怕因此衝擊球隊戰力與陣容安排。

韓華鷹隊「台灣王子」王彥程接受專訪 韓華鷹隊台灣左投王彥程（圖）本季轉戰韓職舞台。王彥程14日接受中央社專訪時說，經多年職棒洗禮，他覺得自己最大的蛻變是「更勇敢」。中央社記者楊啟芳大田攝115年4月14日

台韓名單公布節奏大不同

在亞運棒球代表隊名單時程上，台韓呈現出截然不同的節奏。南韓在11日率先亮牌，公布24名全職業選手組成的最終名單，展現出五連霸金牌的強烈企圖心。相較之下，台灣方面的正式名單，預計要等到6月底才會公開。外界預期，中華隊在戰力組成上，將積極召集目前在美職小聯盟（MiLB）體系的潛力新星，外加像王彥程這般活躍於亞洲其他職棒聯盟的旅外好手，期盼能藉由組建一支實力堅強的「海外聯軍」，在名古屋的賽場與南韓一決高下。

2026年3月8日，金倒永在台韓大戰第六局擊出兩分全壘打。（美聯社）

今年首度以「亞洲外援」身分，轉戰南韓職棒聯賽的王彥程，本季在韓華鷹陣中扮演關鍵的先發輪值角色。截至目前為止，他共計13場先發登板，為球隊貢獻5勝3敗成績，更將防禦率（ERA）控制在優異的3.49。

儘管王彥程自上個月面對強敵斗山熊（Doosan Bears），成功奪下本季第5場勝投後，在接下來長達20天內，3場先發吞下1場敗投，整體投球節奏與狀態似乎出現微幅下滑與疲態，但這並不影響他在韓華教練團心中的重要地位。

更多風傳媒報導

